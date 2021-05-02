تشكيل يضم حاملة طائرات صينية يجرى تدريبات عسكرية فى بحر الصين الجنوبى

أعلنت البحرية الصينية، اليوم الأحد، أن تشكيلا يضم حاملة الطائرات الصينية "شاندونغ" يجري تدريبات عسكرية في بحر الصين الجنوبي.

وقال المتحدث باسم بحرية جيش التحرير الشعبي الصيني "قاو شي تشنغ"- في تصريح اليوم- إن التدريبات روتينية وفقا لخطة العمل السنوية، وتهدف إلى المساعدة على تحسين قدرة القوات على حماية السيادة الوطنية والأمن والمصالح الإنمائية، إلى جانب تعزيز السلام والاستقرار في هذه المنطقة.

وأضاف تشنغ أن التدريبات تتوافق مع القانون، معربا عن أمله أن "يتمكن العالم الخارجي من النظر إليها بموضوعية وعقلانية، وستواصل بحرية جيش التحرير الشعبي الصيني تنظيم تدريبات مماثلة في المستقبل وفقا للخطة الموضوعة".

وتابع تشنغ أن مشاركة حاملة الطائرات "شاندونغ" في التدريبات ضمن تشكيل، يعني أنها يمكن أن تمارس التنسيق مع السفن الأخرى بما فيها المدمرات والفرقاطات كما هو الحال في وضعية القتال الفعلي، بدلًا من إجراء تدريبات بشكل منفرد، فيما لم يعلن تشنغ عن السفن الحربية الأخرى المشاركة في التدريبات.

وتعد هذه المناورات الأولى من نوعها التي تجريها حاملة الطائرات "شاندونغ" هذا العام في بحر الصين الجنوبي، وتأتي بعد مناورات عسكرية أجرتها حاملة الطائرات "لياونينغ" في المنطقة مؤخرا، حيث يرى محللون صينيون أن هذه المناورات تبرز حقيقة أن حاملتي الطائرات الصينيتين تجريان حاليا بنشاط تدريبات على الاستعداد القتالي.



الفلبين: النزاع في بحر الصين الجنوبي لن يؤثر على العلاقات الودية مع بكين

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، إن خلاف بلاده مع بكين بشأن النشاط في بحر الصين الجنوبي لن يؤثر على " العلاقات الودية الثنائية".

وأضاف في بيان" سوف نستمر في حل القضايا بمنطقة شعب وايت صن المرجانية عبر القنوات الدبلوماسية والسبل السلمية".

وكان وزير الدفاع الفلبيني ديلفين لورينزانا قد طالب الأسبوع الماضي الصين بسحب سفنها التي ترسو في خليج وايت صن المرجانية منذ مطلع مارس الماضي.

وتقول الفلبين إن منطقة الشعب المرجانية تقع في المنطقة الاقتصادية الخاصة بها، في حين تقول الصين إن المياه تعد موقع صيد تقليديًا لها.