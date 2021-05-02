«بكدب على مراتي».. تصريحات مثيرة لمحمد سامي قادته إلى «الترند»

أثارت تصريحات للمخرج محمد سامي في برنامج «العرافة» مع الإعلامية بسمة وهبة جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وقادته إلى تصدّر «التريند».

وترصد «الدستور» في السطور التالية أبرز هذه التصريحات:

علاقته بزوجته.. «قاسي معاها وبكدب عليها»



قال المخرج محمد سامي إن علاقته بزوجته الفنانة مي عمر قائمة على الكذب، موضحاً: «وهو أنا بعمل حاجة غير أني بكدب عليها كزوج مش كمخرج، وعلى طول بتقفشني لأنها أكتر واحدة حفظاني في العالم، وبغير الكذبة 3 مرات، وبعد كده بقول الصراحة.. من خاف سلم».

وأضاف: «حبي لها كان مخليني غيران عليها، وعاوزها تبقى أحسن حد، لأنها مراتي حبيبتي، وبالتالي كنت بابقى قاسي عليها جداً.. كنت باوترها جداً وباتعامل بطريقة غلط جداً وأزعق لها وأقول لها يا بنتي، وزمايلي كانوا يقولوا لي بالراحة عليها هي لسه بتبدأ، وبعد شوية الانفعال بقى يجي من منطقة تانية، ولما بقت شاطرة وبقى عندها خبرة الموضوع اختلف، ولما بقت نجمة بقيت أفرمل نفسي».

وتابع: «مرة كنا في باريس قالت لي جملة ضايقتني أوي، مش بتاخد بالك إنك في التصوير بتبقى أكتر في الانفعال عليّ لأني أقرب حد ليك، والموضوع ده بيضايقني وباتحرج لأننا في وسط الناس»، لتقاطعه الإعلامية بسمة وهبة: «أصل مش هتسيب لك الأوردر وتمشي».

«مي متقدرش تمشي وتسيب اللوكيشن»

ورد عليها محمد سامي: «لأ طبعا متقدرش تمشي وتسيب اللوكيشن، وده عشانها ومش عشاني، وعموما أنا رديت عليها وقلت لها أنا خايف عليكِ وعاوزك تبقي كويسة، لكن هي قالت لي أنت خايف على الباقيين ومش بتتعامل معاهم زيي، ومن اليوم ده بقيت أتعامل معها بطريقة مختلفة، وخاصة دلوقتي بقيت أتعامل معاها باحتراف وزيها زي كل الممثلين.. هي إنسانة محترفة أوي وشاطرة».



أكثر ممثل صادق تعامل معه

وتابع أن هناك أكثر من نوع للكذب، مثل الكذب الذي يستخدم للهروب من المواقف معتبراً إياه كذباً مباحاً عند اللزوم، وكانت آخر مرة كذب فيها قبل الظهور في هذه الحلقة مباشرة، عندما أخبر ابنته تايا أنه سيحضر شيئاً من السيارة بالرغم من أنه كان متواجداً في الأستديو.

وأوضح: «بالنسبة لأكثر ممثل صادق، فأنا سأختار 3 مع الوضع في الاعتبار أنني تعاونت مع ممثلين صادقين كثر، لكن أولهم الراحل محمود الجندي، فقد أخرجت أول مسلسل لي من بطولة تامر حسني وهو مسلسل آدم، وكان الجندي متعجلاً ولم يكن مزاجه صافياً وعندما سألته عن بعض التفاصيل لم يكن مهتماً بكلامي وقرأ لي المشهد سريعاً، فطلبت منه بأن يمثل المشهد من قلبه، فمثل المشهد وصفقت له لمدة 5 دقائق».

وتابع: «أما الممثل الثاني فهو أحمد زاهر، والثالثة هي الفنانة سلوى عثمان وهناك الفنانة فردوس عبدالحميد».



سر نجاحه

كشف المخرج محمد سامي عن سر نجاحه، قائلا: «أنا عصبي وأحرص على أن تخرج الأعمال الفنية بأفضل شكل.. بحب الشغل يطلع صح أوي ومعظم خلافاتي اللي حصلت في حياتي كان لها علاقة بالشغل وملهاش علاقة بحياتي الشخصية، وفي سن معين طريقة التعبير عن الخلاف مش مدروسة، والواحد اتعلم».