محافظ الغربية يوجه بغلق عددا من المحال غير الملتزمة بمواعيد الغلق

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بجولة تفقدية في مراكز قطور وطنطا لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية وغلق المحال التجارية والمقاهي والورش الحرفية في المواعيد المحددة لها، وذلك بحضور الأستاذ عادل داوود رئيس حي أول، الأستاذ محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، والأستاذ إبراهيم فايد نائب رئيس مركز ومدينة طنطا.

وبدأت الجولة بتفقد شوارع مدينة قطور، حيث تابع المحافظ مدى التزام المحال التجارية والورش الحرفية والمقاهي بالإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ووجه المحافظ بغلق أحد المحال التجارية لتكدس الأعداد بداخله وعدم اتباعهم لتلك الإجراءات، كما تم التنبيه على جميع المحال والمقاهي بالالتزام بالتراخيص المحددة لهم وعدم افتراش الطريق العام وارتداء جميع العاملين للكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد شوارع مدينة طنطا، حيث تفقد شوارع الكورنيش، البحر، الجلاء، سعيد، محب، الأشرف، كورنيش المرشحة، موجهاً أصحاب المحالّ والمقاهي بالالتزام بنسبة الإشغال المقدرة بـ ٥٠ ٪، كما وجه بغلق عدد من المحال غير الملتزمة بمواعيد الغلق الواردة في قرار اللواء وزير التنمية المحلية أو بنسبة الإشغال المحددة.

وبِنَاءً على شكوى أحد المواطنين، وجه المحافظ بغلق وتشميع أحد المقاهي غير المرخصة بقرية إخناواي، كما تابع غلق المحالّ التجارية والورش في المواعيد المحددة داخل القرية، واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير كورنيش طنطا وميدان السيد البدوي.

وناشد محافظ الغربية جموع المواطنين الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي داخل الأماكن العامة خوفاً على صحتهم وتفادياً لتفاقم عدد الإصابات في ظل الموجه الثالثة لفيروس كورونا المستجد.

يُذْكَر أن محافظ الغربية قد أصدر أمس القرار رقم ٥٩٣ والذي يقضي بغلق كافة الحدائق والمتنزهات وكافة الأماكن التي يمكن أن يتجمع فيها المواطنون للاحتفال بالأعياد، منع المراكب النيلية من الحركة في فرعي النيل وفروعه ، منع الاحتفالات والتجمعات أياً كان سببها في الأماكن المغلقة والمفتوحة، الالتزام بالتباعد الاجتماعي في المطاعم والمقاهي والكافتريات والكافيهات (بنسبة ٥٠٪ من الإشغال فقط واستخدام أدوات ذات الاستعمال لمرة واحدة)، مع تشديد كافة الإجراءات الأمنية خلال فترة الأعياد والعطلات الرسمية لمنع التكدسات وحماية دور العبادة وذلك حتى الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك.