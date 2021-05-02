التحقيق مع عدد من الاشخاص تنمروا علي طفل في عين شمس

النيابة أمرت بتفريغ فيديو الواقعة وسرعة إجراء التحريات

تباشر نيابة شرق القاهرة الكلية، تحت إشراف المحامي العام احمد حنفي رياض، التحقيق في اتهام عدد من الأشخاص بالتنمر على طفل بعين شمس، وأمرت النيابة بتفريغ الفيديو محل الواقعة، وسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كانت المتابعة الأمنية بوزارة الداخلية، قد رصدت تداول فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى والتنمر على أحد الأطفال حال تواجده بإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

- عقوبة التنمر

وكان مجلس الوزراء، قد وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم (309 مكرراً ب)، والتي أوردت تعريفاً للتنمر. ويأتي ذلك في ضوء تزايد ظاهرة التنمر وتناميها بصورة تشكل خطراً على المجتمع المصري، ما استدعى التعديل لتحقيق العدالة الاجتماعية.. ونستعرض فى النقاط التالية أبرز العقوبات التى سيتم تطبيقها فى حالة التنمر على الغير:

- يعد تنمرا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي.

-عقاب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

- تشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه

-تشدد العقوبة أيضا إذا كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.