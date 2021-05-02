«إنستجرام لايف» ينافس «كلوب هاوس» بخاصيتين

كتم الصوت وإيقاف تشغيل الفيديوهات

أطلقت شبكة فيسبوك خدمة جديدة وهي “إنستجرام لايف”، إلى جانب محاولتها لمواجهة منافسة تطبيق التواصل الاجتماعي الجديد كلوب هاوس، من خلال خاصية ماسنجر روم المدمجة في موقع فيسبوك، وبدء تجربة منصة "سؤال وجواب" (كيو أند أيه) على الإنترنت، .

وأعلنت فيسبوك إضافة خصائص جديدة إلى إنستجرام لايف تتيح للمستخدمين كتم صوت ميكروفوناتهم وأيضا وقف تشغيل الفيديوهات أثناء استخدام إنستجرام لايف.



ويوضح إنستجرام أن هذه الخصائص الجديدة ستمنح المضيفين مزيدًا من المرونة أثناء تجارب البث المباشر، حيث يمكنهم تقليل الضغط على الشكل أو الصوت بطريقة معينة أثناء البث المباشر، في حين أن هذا قد يكون صحيحًا، فالواقع أن فيسبوك أخذ ببساطة صفحة أخرى من قواعد اللعب الخاصة بتطبيق كلوب هاوس من خلال توفير إمكانية "إيقاف تشغيل الفيديو" التي تشجع المزيد من المحادثات العارضة.





خاصية لمعالجة خطاب الكراهية والإساءات في إنستجرام

كما أكدت شركة إنستجرام التابعة لشركة فيسبوك، إنها ستستحدث خاصية لمنع المستخدمين من الاطلاع على الرسائل التي ربما تتضمن إساءات، وذلك من خلال مرشحات لاكتشاف الكلمات والعبارات والرموز التعبيرية التي تنطوي على إساءة على تطبيق تبادل الصور الشهير.



وبخلاف هذا المرشح الاختياري للرسائل المباشرة المسيئة قالت الشركة الأربعاء الماضي، إنها ستزيد صعوبة تحايل أصحاب الحسابات المحظورة على المستخدمين والاتصال بهم عبر حسابات جديدة.



وعمدت إنستجرام إلى تعزيز جهودها لمعالجة خطاب الكراهية والإساءات عبر الإنترنت على منصتها الأكثر شعبية من تطبيق فيسبوك الرئيسي بين المراهقين والشباب.



طريقة تشغيل الخاصية



ويمكن للمستخدمين تشغيل المرشح من خلال إعدادات الخصوصية في التطبيق وبإمكانهم أيضا إدخال كلمات أو عبارات أو رموز تعبيرية خاصة بهم يريدون منع ظهورها على حساباتهم أو تجنب استقبالها في طلبات الرسائل الخاصة بهم.



وقالت إنستجرام إنها ستترك للمستخدمين حرية الإبلاغ عن الرسائل التي سيتم تحويلها إلى ملف سري للطلبات أو مسحها أو فتحها.



وأضافت أن الخاصية الجديدة التي تسري فقط على طلبات الرسائل المباشرة، لا على صندوق الرسائل الواردة نفسه، ستظهر في بعض البلدان في الأسابيع القادمة.



وخلال بضعة أسابيع سيتاح لكل المستخدمين منع من يريدون من أصحاب الحسابات المحظورة من الاتصال بهم عبر إنستجرام بعد حظر حساباتهم.

ومن ضمن التغيرات أيضاً وجه تطبيق التواصل الاجتماعي إنستجرام المملوك لشبكة فيسبوك تحذيرا إلى مستخدميه من إعادة بث أي محتوى يتضمن فيديوهات من تطبيقات أخرى على خدمة ريلز المنافسة لتطبيق تيك توك الشهير.



وأضاف تطبيق إنستجرام في رسالة إلى المستخدمين أن وجود مؤشرات تدل على أن الفيديوهات خاصة تطبيقات أخرى مثل وجود علامة مائية أو شعار يجعل الاستمتاع بخدمة ريلز أقل "لذلك سيصبح بث مثل هذا النوع من المحتوى على خدمة ريلز أصعب".

وأشار موقع “سي نت دوت كوم” المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن إنستجرام أطلق خدمة ريلز في أغسطس الماضي في ظل استمرار سيطرة تطبيق تيك توك الصيني على قطاع بث الفيديوهات القصيرة التي يعدها المستخدمون.