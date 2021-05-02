«دعم الشرعية» يعترض مسيرة حوثية تجاه خميس مشيط السعودية

تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن، فجر اليوم الأحد، من اعتراض وتدمير طائرة حوثية أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط، وفقًا لما أوردته فضائية «العربية».

وأكد التحالف أن محاولة استهداف الميليشيات الحوثية للمدنيين تعد انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي.

وتابع التحالف في بيا:«نتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين من الهجمات الحوثية العدائية».

يذكر وزارة الدفاع السعودية، كانت أعلنت فجر أمس السبت، اعتراض وتدمير هدف جوي معاد تجاه جدة.

وكثفت الميليشيات المدعومة من إيران خلال الفترة الماضية، محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية بالمملكة العربية السعودية في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، مشددة على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

وفى تصريحات سابقة، قال رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك إن الثبات والصمود الأسطوري الذي تسطره محافظة مأرب لمواجهة المشروع الإيراني عبر وكلائه من ميليشيا الحوثي الانقلابية، ويقينهم أن مأرب هي بوابة النصر الكبير لليمن وشعبها.

وأضاف عبدالملك في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء اليمنية، أمس السبت، أن الالتفاف الرسمي والشعبي حول معركة مأرب وإفشال كل المحاولات الانتحارية للمليشيات الحوثية، ينطلق من أن الانتصار الذي بات وشيكا هناك هو بداية النهاية للانقلاب الحوثي ومشروعه العنصري الدخيل على المجتمع اليمني.

وتابع عبد الملك، "على الجميع أن يطمئن أن مأرب في منعة ولن يصلها الحوثي وقضيتنا هي استكمال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة، وما تسعى إليه مليشيا الحوثي ومن خلفها إيران لفرض مشروعها التدميري وأطماعها التوسعية لن يتحقق وهو أبعد عليهم من النجوم في السماء".

وأكد عبدالملك أن الموقف الدولي المتهاون في التعامل مع جماعة الحوثي كجماعة إرهابية عنصرية، يدفعها لتحدي جهود إحلال السلام ويشجعها على ممارسة المزيد من جرائمها وإيغالها في دماء اليمنيين ومضاعفتها للأعمال المهددة لأمن اليمن وجيرانه ومحيطه الإقليمي والعالمي.

جدير بالذكر أن الجنرال كينيث ماكينزي، قائد القيادة الوسطى الأمريكية، أكد فى تصريحات سابقة أن بلاده لديها قلق من استخدام إيران لوكلائها في المنطقة، لا سيما في العراق.