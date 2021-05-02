الأحد 02 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

القبلة

دعاء يوم 20 من رمضان .. تعرف عليه

أرشيفية
أرشيفية

يبحث الكثير من المواطنين الآن على دعاء يوم 20 من رمضان، عبر المنصات الإلكترونية، حيث يكثر الناس من التضرع والدعاء إلى الله في هذه الأيام المباركة التي اختصها الله سبحانه وتعالى بالرحمة والمغفرة والعتق من النيران، حيث تتضاعف الأعمال فيها، لما لشهر رمضان العظيم من مكانة كبيرة عند الله سبحانه وتعالى، فقد نزل فيه القرآن على خير الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

"الدستور" ترصد خلال السطور القادمة دعاء يوم 20 رمضان، إضافة إلى عدد من الأدعية الأخرى التي يمكن للمسلم أن يتوجه بها لله عزوجل.

 

دعاء يوم 20 من رمضان


"وفقا لما جاء في السنة النبوية، فإنه ورد عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله:" اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ الْجِنَانِ، وَ أَغْلِقْ عَنِّي أَبْوَابَ النِّيرَانِ، وَ وَفِّقْنِي فِيهِ لِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، يَا مُنْزِلَ السَّكِينَةِ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ "، ولهذا الدعاء فضل كبير وثواب عظيم وفقا لما فسره علماء الدين، فإن من دعا به بعث الله إليه ألف ألف ملك يحفظونه من كل جبار وشيطان وسلطان، وكتب له بكل من صام شهر رمضان ستين سنة مقبولة، وجعل الله بينه وبين النار سبعين خندقا، كل خندق كما بين السماء والأرض.

 

أدعية أخرى في شهر رمضان 

كما يمكن للمسلم أن يتوجه إلى الله عز وجل ويدعوه بما يشاء من الدعوات التي تحثه على تحمل مشاق الحياة وضغوطها، فإن الدعاء يغير مجرى القدر، والله قال لعباده ادعوني استجب لكم إني قريب مجيب الدعاء، ومن أبرز تلك الأدعية خلال الشهر الكريم:


"اللهم انا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن دعاء لا يُسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا يُنتفع به".
"اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا".
"اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك".
"اللهم لا تدع لنا ذنب إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا دين إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين".
"اللهم شفع فينا الصيام وشفع فينا القرآن وشفع فينا نبيك العدنان برحمتك وكرمك يا أرحم الراحمين".

 

اقرأ ايضا:

حكم إفطار المرضع في شهر رمضان

إفطار 20 رمضان.. طريقة عمل «الأرز بالكبد والقوانص»

مواعيد القطارات اليوم الأحد 2-5-2021

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 2-5-2021

أسعار الدواجن فى السوق اليوم الأحد 2-5-2021

 

الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم عند الدعاء

وبعد معرفة دعاء يوم 20 من رمضان، ينبغى ضرورة أن يقبل المسلم على الله بالدعاء بنية خالصة، وإلا يكون القلب منشغلا بغير ذكر الله والدعاء لله، وأن يكون على طهارة ووضوء، وأن يبدأ بالثناء على الله والصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأن يكون عنده يقين بالله خلال الدعاء ويثق أن الله لن يخذله.

 

دعاء يوم 20 من رمضان آداب الدعاء أدعية شهر رمضان 1442 المبارك نزول القرآن شهر رمضان

الأكثر قراءة

دعاء اليوم العشرين من رمضان 2021| أدعية يوم 20 رمضان 1442

تطورات الحالة الصحية لـ سمير غانم و دلال عبد العزيز

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 2-5-2021

شاب يخلع ملابسه في «مترو السادات».. ومصدر أمني يكشف التفاصيل

بث مباشر.. ظهور النور المقدس من قبر المسيح بكنيسة القيامة بالقدس

ردم جزءا من النيل أثناء الإفطار.. تحويل أحد المتعدين على النهر للنيابة العسكرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام زكريا

عائلة البهجة.. سمير ودلال ودنيا وإيمى.. الحب يهزم «كورونا»

وائل لطفي

وائل لطفى يكتب: الخطيئة التي فتحت طريق «القاهرة - كابول»!

محمد الباز

د.محمد الباز يكتب: قصة العبور الكبير إلى الدولة الوطنية

وائل لطفي

وائل لطفي يكتب: «30 يونيو» التي حاصرت الإرهاب

صور

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

مشاركة شعبية حاشدة في جنازات قتلى حادث التدافع فى جبل ميرون (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أولمرت: استمرار استهداف الفلسطينيين لا يترك لهم خيارا سوى الانتفاضة

«الإسلامية المسيحية»: الاعتداء على المحتفلين بسبت النور عنصرية وتطرف فاضح

البرلمان العربي يدين رفض إسرائيل مشاركة أهالي القدس في الانتخابات الفلسطينية