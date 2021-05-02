دعاء يوم 20 من رمضان .. تعرف عليه

يبحث الكثير من المواطنين الآن على دعاء يوم 20 من رمضان، عبر المنصات الإلكترونية، حيث يكثر الناس من التضرع والدعاء إلى الله في هذه الأيام المباركة التي اختصها الله سبحانه وتعالى بالرحمة والمغفرة والعتق من النيران، حيث تتضاعف الأعمال فيها، لما لشهر رمضان العظيم من مكانة كبيرة عند الله سبحانه وتعالى، فقد نزل فيه القرآن على خير الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

"الدستور" ترصد خلال السطور القادمة دعاء يوم 20 رمضان، إضافة إلى عدد من الأدعية الأخرى التي يمكن للمسلم أن يتوجه بها لله عزوجل.

دعاء يوم 20 من رمضان



"وفقا لما جاء في السنة النبوية، فإنه ورد عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله:" اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ الْجِنَانِ، وَ أَغْلِقْ عَنِّي أَبْوَابَ النِّيرَانِ، وَ وَفِّقْنِي فِيهِ لِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، يَا مُنْزِلَ السَّكِينَةِ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ "، ولهذا الدعاء فضل كبير وثواب عظيم وفقا لما فسره علماء الدين، فإن من دعا به بعث الله إليه ألف ألف ملك يحفظونه من كل جبار وشيطان وسلطان، وكتب له بكل من صام شهر رمضان ستين سنة مقبولة، وجعل الله بينه وبين النار سبعين خندقا، كل خندق كما بين السماء والأرض.

أدعية أخرى في شهر رمضان

كما يمكن للمسلم أن يتوجه إلى الله عز وجل ويدعوه بما يشاء من الدعوات التي تحثه على تحمل مشاق الحياة وضغوطها، فإن الدعاء يغير مجرى القدر، والله قال لعباده ادعوني استجب لكم إني قريب مجيب الدعاء، ومن أبرز تلك الأدعية خلال الشهر الكريم:



"اللهم انا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن دعاء لا يُسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا يُنتفع به".

"اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا".

"اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك".

"اللهم لا تدع لنا ذنب إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا دين إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين".

"اللهم شفع فينا الصيام وشفع فينا القرآن وشفع فينا نبيك العدنان برحمتك وكرمك يا أرحم الراحمين".

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الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم عند الدعاء

وبعد معرفة دعاء يوم 20 من رمضان، ينبغى ضرورة أن يقبل المسلم على الله بالدعاء بنية خالصة، وإلا يكون القلب منشغلا بغير ذكر الله والدعاء لله، وأن يكون على طهارة ووضوء، وأن يبدأ بالثناء على الله والصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأن يكون عنده يقين بالله خلال الدعاء ويثق أن الله لن يخذله.