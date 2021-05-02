الأحد 02 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قنلى وجرحى في حريق ضخم بمصنع كيماويات وسط إيران

حريق ضخم بمصنع كيماويات
حريق ضخم بمصنع كيماويات

اندلع حريق ضخم صباح اليوم الأحد في مصنع للكيماويات بالقرب من مدينة "قم" بوسط إيران، ما أدى إلى سقوج قتلى وجرحى، وفقا لملا  ذكرته وسائل إعلام إيرانية.

ووفقا لما أعلنت وكالة "إيسنا" الطلابية، فقد وقع الحريق في مصنع شركة "مولدان" لإنتاج الكحول في مدينة شكوهية الصناعية، ومن جهتها، أفادت وكالة "فارس" بأن التقارير الأولية تشير إلى اشتعال النيران في عدة معامل بالمدينة الصناعية، حيث امتدت إلى الطريق العام.

وأضافت أن الحريق أدى إلى وقوع قتلى وجرحى بالمدينة، بينما تمكن رجال الإطفاء من إخماد النيران،  وقد تم إرسال 20 سيارة إطفاء و150 من رجال الإطفاء إلى الموقع.

وقال حميد كريمي، المتحدث باسم منظمة الإطفاء بمدينة قم، إن "مئات من رجال الإطفاء" شاركوا في إخماد النيران، مضيفاً أن الحريق دمر بشكل كامل سيارة للإطفاء، وأصاب رجلي إطفاء بحروق بالغة.

وتابع: "نظراً لحجم وشدة الحريق ووجود مواد شديدة الاشتعال، تحركت فرقة إطفاء قم على الفور بكل قوتها لاحتواء الحريق،وبسبب وجود خامات الفثاليك التي تعد مادة أولية لإنتاج المواد البلاستيكية، فقد كان احتواء الحريق صعباً، الحريق أدى إلى انفجارات في المعامل، ولحسن الحظ، منع رجال الإطفاء بسرعة النار من الوصول إلى خزانات الكحول والمواد الأخرى القابلة للاشتعال".

 

حريق إيران صباح اليوم

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