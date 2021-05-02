«قوى عاملة دمياط»: التفتيش على 175 منشأة في مجال السلامة خلال مارس

قالت منى الأطروش، مديرالقوى العاملة بدمياط، إن المديرية فتشت في مجال السلامة والصحة المهنية خلال شهر مارس الماضي على 175 منشأة، وإعادة التفتيش على 128 منشأة أخرى.

وأسفر التفتيش عن تحرير 66 محضر سلامة وصحة مهنية، وعمل 12 مذكرة غلق إداري، فضلاً عن تلقى 37 شكوى وتم إتخاذ إجراء قانوني حيال 12 شكوى منهم، و9 شكاوي منها مستوفاة، و28 شكاوى مازالت تحت البحث والدراسة.

أما في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحياً واجتماعيًا، صرفت المديرية منح بلغت 2000 جنيه للرعاية الصحية لعامل من المسجلين بالمنظومة.

وفي مجال التدريب المهني، نظمت المديرية دورة تدريبية على مهنة كهرباء المنازل لـ10 متدربين، ودورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة لـ10 متدربات بوحدة التدريب المتنقلة بقرية أبو راشد، كما يتم التدريب على مهنة التفصيل والحياكة لـ15 متدربة بمركز التدريب المهنى بدمياط الجديدة.

وأضافت مدير المديرية، أنه في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، كما تابعت التفتيش على 425 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط، أعلنت عن صرف منح للعمالة غير المنتظمة خلال شهر فبراير الماضي، بنحو 674 ألفا و906 جنيها للرعاية الصحية لنحو 135 عاملا، فضلا عن تقديم الرعاية الاجتماعية لنحو 4208 عاملا بمبلغ 631 ألفا و515 جنيها، بالإضافة إلى تحرير 1503 بوليصة تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة، و 1804 لصغار الصيادين.

فيما قام وزير القوى العاملة محمد سعفان، يرافقة محافظة دمياط منال عوض، بتسليم 3307 بوليصة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية تغطى الوفاة، أو العجز الكلى المستديم أو الجزئي، منها 1804 لصغار الصيادين، و1503 للعمالة غير المنتظمة، وذلك بحضور إسلام إبراهيم نائب المحافظ، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، ومني علي الأطروش مدير مديرية القوي العاملة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وسلم وزير القوى العاملة في إطار جولاته الميدانية للمحافظات، والمحافظ منال عوض، 20 عقد عمل لذوي الهمم والعزيمة وفرتها مديرية القوى العاملة بالمحافظة من شركات القطاع الخاص بالمحافظة، واطمأن الوزير بنفسه على المرتبات، ووجدها تتراوح بين ١٢٠٠ ، و٢٥٠٠ جنيه ، وذلك في إطار مبادرة القيادة السياسية بتوفير "حياة كريمة" لهذه الفئة، واهتمام الوزارة بهذه الفئة على مستوى مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، واستيفاء نسبة الـ 5 % المقررة لهم.