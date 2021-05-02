المخابرات الأمريكية: إيران تعزز قدراتها لتهديد حلفاء واشنطن

فى أول تقرير لها بعهد بايدن..

كشف تقرير للمخابرات الأمريكية، اليوم الأحد، عن خطة إيران التي تركز من خلالها على تعزيز قدرات وكلائها لتهديد حلفاء واشنطن، فيما أكد أن الاستراتيجية الإيرانية تهدف لضمان بقاء النظام وتحقيق الهيمنة الإقليمية.

جاء ذلك في التقرير الأول للجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي، في عهد جو بايدن.

تدهور تحالفات إيران

التقرير الاستخباراتي الأمريكي، أوضح أن إيران تؤثر على وتيرة الهجمات التي تشنها الميليشيات ضد مصالح واشنطن في العراق، كما أن طهران تدعم مليشيات الحشد العراقية حفاظًا على نفوذها السياسي والعسكري.

وأشار التقرير الأمريكي إلى أن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني أدى إلى تدهور تحالفات إيران الإقليمية، ولفت التقرير إلى أن عقوبات واشنطن على طهران أدت إلى ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة الإيرانية.

وأوضح التقرير أن لدى إيران مخزونا مخيفا من اليورانيوم منخفض التخصيب، مشيرا إلى أن مخزون إيران من اليورانيوم تضاعف 14 مرة عن ما حدده اتفاق 2015، وفقا لشبكة "إيران إنترناشيونال"، كما تطرق التقرير إلى تزايد تهديدات الميليشيات العراقية المدعومة إيرانيا على مصالح الولايات المتحدة، ووفقا للتقرير تتجنب طهران، التصعيد مع واشنطن لأنها تقيم احتمالات انسحابها إقليميا.

إعادة إحياء الاتفاق النووي

يأتى التقرير الاستخباراتى بالتزامن مع محاولات الأوروبيين إعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران وسط معارضات إقليمية بسبب إغفال اتفاقية عام 2015 جوانب مهمة من دور إيران المزعزع للاستقرار، مثل صواريخها الباليستية وخوض حروب بالوكالة بأكثر من منطقة.

كما أن الأطراف الأوروبية بعد ختام الجولة الثالثة من محادثات فيينا التي تهدف لإقناع طهران وواشنطن بالعودة للاتفاق لا يزالون يرون الطريق طويلا ويقولون إنه لا ضمانات لنجاح تلك المفاوضات إلا أن حدوث اختراق ليس مستحيلا.