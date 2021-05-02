«القوى العاملة»: تعيين 426 شابًا وتحرير 67 محضرًا لمنشآت مخالفة بدمياط

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط بتعيين 426 شاباً، منهم شابان من ذوي الاحتياجات الخاصة في منشآت القطاع الخاص والاستثماري من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من مكاتب التشغيل، وبلغ المسجلين بها 989 شاباً، كما تم استخراج 399 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، وذلك خلال شهر مارس الماضي.

وقال الوزير، إن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 254 منشأة بنظام الدوري والحملات، والإعادة على 127 منشآت أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 67 محضراً، وبحث 4 شكاوى، وعمل ندوة توعية للعمال وأصحاب العمل.

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط، أعلنت عن صرف منح للعمالة غير المنتظمة خلال شهر فبراير الماضي، بنحو 674 ألفا و906 جنيها للرعاية الصحية لنحو 135 عاملا، فضلا عن تقديم الرعاية الاجتماعية لنحو 4208 عاملا بمبلغ 631 ألفا و515 جنيها، بالإضافة إلى تحرير 1503 بوليصة تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة، و 1804 لصغار الصيادين.

فيما قام وزير القوى العاملة محمد سعفان، يرافقه محافظ دمياط منال عوض، بتسليم 3307 بوليصة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية تغطى الوفاة، أو العجز الكلى المستديم أو الجزئي، منها 1804 لصغار الصيادين، و1503 للعمالة غير المنتظمة، وذلك بحضور إسلام إبراهيم نائب المحافظ، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، ومني علي الأطروش مدير مديرية القوى العاملة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

كما سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، في إطار جولاته الميدانية للمحافظات، والمحافظ منال عوض، 20 عقد عمل لذوي الهمم والعزيمة وفرتها مديرية القوى العاملة بالمحافظة من شركات القطاع الخاص بالمحافظة، واطمأن الوزير بنفسه على المرتبات، ووجدها تتراوح بين 1200 ، و2500 جنيه، وذلك في إطار مبادرة القيادة السياسية بتوفير "حياة كريمة" لهذه الفئة، واهتمام الوزارة بهذه الفئة على مستوى مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، واستيفاء نسبة الـ 5% المقررة لهم.

كما سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، ومحافظ دمياط منال عوض، 50 شهادة إتمام الدورة التدريبية للجنسين مجانا، على مهن الخياطة والتفصيل، وكهرباء تركيبات بوحدة التدريب المتنقلة التي وفرتها وزارة القوي العاملة لخدمة أبناء المحافظة بقرية أبو راشد مركز كفر سعد، لتقدم تدريبات مهنية مميزة للشباب والفتيات على مختلف الحرف.