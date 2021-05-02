مصدر أمني عراقي: هروب 20 سجينا من المتهمين بقضايا الإرهاب في «المثنى»

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، بهروب أكثر من 20 سجينا من أحد السجون في محافظة المثنى جنوبي البلاد .



وقال المصدر الأمني في تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز) العراقية إن " سجن الهلال في محافظة المثنى شهد عملية فرار جماعية لسجناء مدانين بالإرهاب وتجارة المخدرات" .

وأشار إلى أن قوات الأمن في المحافظة استنفرت، وأجرت عملية بحث واسعة تمكنت على إثرها من اعتقال أحد التجار الهاربين .. مضيفا أنه " تم إغلاق جميع مداخل ومخارج المحافظة واستمرار عمليات البحث عن الهاربين".



العراق: إحباط هجوم لـ«داعش» استهدف نقطة عسكرية في ديالي

كما أعلنت أحبطت قوة من الجيش العراقي هجوما شنه جماعة داعش الارهابية بأسلحة القنص على نقطة عسكرية شرق ديالى .



وقال مصدر أمن في بيان، نشرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، أمس السبت، إن قوة من الجيش تمكنت من إحباط هجوم شنه داعش بأسلحة القنص استهدف نقطة عسكرية مرابطة في بزايز كنعان شرق بعقوبة .



وأضاف أن الوضع تحت السيطرة دون وقوع إصابات في صفوف القوات الأمنية.



وفي سياق متصل، أحبطت قوة من الحشد الشعبي تعرضا لداعش استهدف نقطة مرابطة بأطراف منطقة أكباشي شمال شرق بعقوبة دون وقوع خسائر بشرية.

وفي سياق أخر، أكدت قيادة العمليات المشتركة بالعراق، وجود تنسيق عراقي - سوري، بشأن منع تسلل "الإرهابيين" إلى العراق، مشيرة إلى عدم وجود قلق أمني على الحدود مع الأردن والسعودية.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي- في تصريح نقلتها قناة "السومرية نيوز": إن "الحدود العراقية الأردنية مؤمنة بالكامل من الدولتين"، مضيفا أن "هناك تعاونا كبيرا في مجال تبادل المعلومات ومتابعة الإرهابيين سواء من الجانب العراقي أو الأردني التي تخص تواجدهم وتحركاتهم".



وتابع: "لا يوجد أي قلق فيما يخص الحدود مع الأردن أو مع السعودية"، منوها إلى وجود اهتمام بالحدود العراقية - السورية والتي تحتوي على بعض الثغرات الأمنية التي شخصت من قبل العمليات المشتركة منذ فترة.