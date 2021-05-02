«لوفتهانزا» تطرح أكثر من 100 وجهة عطلات في الصيف

أبلغ كارستن سبور الرئيس التنفيذي للناقلة الألمانية لوفتهانزا، صحيفة بيلد آم زونتاج أن الشركة ووحدتها للرحلات منخفضة التكلفة يورو- وينجز تستهدف توفير رحلات إلى أكثر من 100 مقصد لقضاء العطلات.



وقال "هذا رقم قياسي بلا ريب في تاريخ المجموعة،" مطالبا بقيود أقل على المسافرين الذين تلقوا اللقاحات.



وتابع "بعض الدول تفتح حدودها لمن تلقوا اللقاحات، نتوقع انضمام المزيد.. نحتاج بالتالي إلى دليل دولي رقمي على تلقي اللقاح واختبارات تحل في النهاية محل إجراءات الحجر الصحي التي يكاد لا

يمكن إحكامها."



عانى قطاع السفر من أكثر من فجر كاذب للتعافي المأمول، وسط فرض قيود جديدة وتفشي سلالات مختلفة من الفيروس وتوزيع بطيء للقاحات في أوروبا.



وخفضت لوفتهانزا هذا الأسبوع توقعاتها للسعة على متن رحلات العام الحالي وسط انحسار الآمال في انتعاش مبكر لحركة السفر خلال الصيف، لكن خططها لخفض التكاليف حدت من خسائرها ربع السنوية.



«لوفتهانزا» تعتزم الاحتفاظ بعروض خدماتها الحصرية



وكانت مجموعة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران، أعلنت اعتزامها الاحتفاظ بعروض خدماتها الحصرية على الرغم من الخسائر الناجمة عن أزمة جائحة كورونا.

وقالت عضو مجلس الإدارة، كريستينا فورستر، في مقابلة مع صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية : "نخطط حاليا لجيل جديد من الدرجة الأولى"، مؤكدة أنه سيُجرى أيضا الاحتفاظ بصالة الدرجة الأولى المغلقة حاليا في فرانكفورت والدائرة الفخرية للمسافرين الدائمين.

وأكدت فورستر مجددا على خطة خفض مقاعد "درجة رجال الأعمال" في العديد من الطائرات لصالح الدرجة المتوسطة "الدرجة الاقتصادية المميزة"، وذلك بسبب قواعد السفر المشددة في الشركات الكبيرة.

وقالت فورستر: "في المستقبل سيكون هناك المزيد من رحلات العمل التي تنطبق عليها القواعد الداخلية للرحلات الاقتصادية، بما في ذلك الاقتصادي المميز، لهذا يتزايد الطلب على هذه الفئات، ونحن نستجيب لذلك".

وذكرت فورستر أنه لا يمكن حاليا تحديد نسبة عامة للمقاعد التي سيسري عليها التغيير، وقالت "يتعلق الأمر باستخدام الطائرة المناسبة بالتكوين المناسب على المسارات المناسبة".