إيطاليا: إعطاء 20.1 مليون جرعة من لقاحات كورونا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد، أنه تم إعطاء 20.1 جرعة من لقاحات كورونا في إيطاليا حتى الآن.



وبدأت إيطاليا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 18 أسبوعا.

ويقدر معدل التطعيم في إيطاليا بـ 407 آلاف و759 جرعة ، في اليوم الواحد.

وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق إيطاليا 6 أشهر لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.



ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 4.04 مليون إصابة، والوفيات إلى 121 ألفا و33.



وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بكورونا في البلاد قبل عام و13 أسبوعا.



يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.



إيطاليا: أصبحنا قادرين على إعطاء نصف مليون جرعة يوميًا

كما أعلن وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا، الجمعة الماضية، عن أن بلاده حققت الهدف الذي حددته الحكومة بتكثيف حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) لدرجة أنها أصبحت قادرة على إعطاء نصف مليون جرعة في اليوم بحلول نهاية أبريل.

وكشف سبيرانزا، حسبما ذكرت وكالة أنباء "أنساميد" الإيطالية، عن أن إيطاليا أعطت أمس الخميس أكثر من نصف مليون جرعة لقاح ضد فيروس "كورونا".

وفي هذا السياق، قال وزير الصحة الإيطالي: "أريد أن أشكر نساء ورجال الخدمة الصحية الوطنية وجميع المؤسسات على الجهد الجماعي الكبير"، مشيرا إلى أن اللقاح هو الطريقة الحقيقية للخروج من هذه الأشهر التي كانت صعبة للغاية.

وتعتبر إيطاليا ثامن دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والسادسة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.