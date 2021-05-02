5094 إصابة جديدة و160 وفاة بكورونا في أوكرانيا

سجلت وزارة الصحة الأوكرانية، 5 آلاف و94 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19)؛ خلال الــ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين منذ بداية الجائحة إلى مليونين و83 ألفا و180 إصابة.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أوردته صحيفة "كييف بوست" الأوكرانية، أنه تم تسجيل 160 وفاة ناجمة عن الفيروس ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 44 ألفا و596 حالة وفاة.

وأشارت إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى مليون و676 ألفا و265 شخصا بعد تسجيل أحدث الإحصائيات.

وتستخدم أوكرانيا حاليًا ثلاثة لقاحات ضد الفيروس هي "أسترازينيكا" وسينوفاك وفايزر".

أوكرانيا تتعاقد مع «فايزر» لتوريد 10 ملايين جرعة إضافية من لقاح كورونا

أعلن وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف، أمس السبت، أن بلاده توصلت بعد مفاوضات وصفها بالصعبة والطويلة، إلى اتفاق مع شركة "فايزر" الأمريكية لتوفير 10 ملايين جرعة إضافية من اللقاحات التي تنتجها الشركة للحماية من جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



وقال ستيبانوف، في منشور عبر "فيسبوك" إن بلاده ستتلقى في الإجمالي 20 مليوناً و150 ألف جرعة لقاح على وجه التحديد، بحلول نهاية العام الجاري.

وأضاف: "أن محادثاتي مع فايزر بدأت في شهر أغسطس من العام الماضي وكانت مرهقة للغاية، ولكن بعد بضعة أشهر فقط تمكنا من نقل الوضع من نقطة ميتة إلى اتفاق أُبرم تحت رعاية المؤسسات الدبلوماسية في الولايات المتحدة وأوكرانيا ووزير الصحة الأمريكي أليكس عازار.



كما أشار ستيبانوف إلى أن أوكرانيا ستتلقى أول أربعة ملايين و500 ألف جرعة من هذه اللقاحات في الربع الثالث من هذا العام (أي في خلال الفترة بين شهري يوليو وسبتمبر المقبلين)، فيما يُنتظر تلقي ال15 مليون جرعة المتبقية في الربع الرابع من هذا العام.



وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في السادس من أبريل الماضي توقيع عقد مع شركة "فايزر" الأمريكية لتوريد عشرة ملايين جرعة من لقاح الشركة المضاد لفيروس كورونا ، كما تلقت البلاد 500 ألف جرعة من لقاح "أوكسفورد-أسترازينكا" في 23 فبراير الماضي تم شراؤها من ميزانية الدولة، فيما استلمت أيضا حوالي مليون ونصف المليون جرعة من لقاح "كوفيشيلد" الذي طورته شركة أسترازينيكا البريطانية نهاية شهر مارس الماضي.