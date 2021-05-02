الأحد 02 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المكسيك تسجل 3025 إصابة جديدة بكورونا

كورونا في المكسيك
كورونا في المكسيك

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أنه تم تسجيل 3025 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المكسيك، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و347 ألفا و780 حالة.


وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد - بأنه تم تسجيل 261 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 217 ألفا و168 حالة.
وأشارت الجامعة إلى أنه تم توزيع 17 مليونا و718 ألفا و806 جرعات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في جميع أرجاء المكسيك.

 

المكسيك: إعطاء 16.7 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

 

تم إعطاء ما إجمالية 16.7 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (المسبب لمرض كوفيد19-) في المكسيك حتى الآن، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز
هوبكنز الأمريكية الخميس الماضي .


وأظهرت البيانات أن متوسط معدل التطعيم في البلاد يقدر بـ302240 جرعة في اليوم الواحد.

 

وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق المكسيك عاما واحدا وستة أشهر لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.


وبدأت حملة التطعيم في المكسيك قبل 18 أسبوعا.


ومر عام و8 أسابيع على ظهور أول حالة إصابة بالفيروس في المكسيك، يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة أو جرعتين.



إصابات كورونا على مستوى العالم

 

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 151.57 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و323027.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر  2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
 

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