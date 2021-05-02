الأحد 02 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 39 محضر عدم إرتداء كمامة وإزالة 25 مخالفة بحى شرق سوهاج

حملة لرفع اشغالات
حملة لرفع اشغالات الباعة الجائلين

نفذت الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج، برئاسة المحاسب عامر عوض، حملة مرافق لرفع اشغالات الباعة الجائلين، وتوسعة الطرق، وتحقيق السيولة المرورية، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامة داخل مواقف السيارات والمحال التجارية والشوارع.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج، أنه تم تنفيذ حملة للتاكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بمختلف قطاعات الحي.

وأضاف “عوض" أن الحملة التي تم تنفيذها استهدفت مواقف السيارات، ومختلف شوارع وقطاعات الحي والكورنيش الغربي والشرقي، وأسفرت عن تحرير 39 محضر عدم إرتداء كمامة، إزالة 25 مخالفة مرافق متنوعة.

وأكد "عوض" على استمرارية الحملات والرقابة على الأسواق والمحال التجارية والشوارع ومواقف السيارات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك بناءًا على تعليمات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بتكثيف الحملات والرقابة على الأسواق والمحال التجارية ورفع اشغالات، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومنع تداول الشيش داخل المقاهي والكافيهات والنوادي.

يذكر أن الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج، برئاسة المحاسب عامر عوض، نفذت حملة للمرور على المحال التجارية والمقاهي والكافيهات والنوادي لمنع تداول الشيش، و للتأكد من مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج، أنه تم تنفيذ حملة على المقاهي والكافيهات والنوادي لمنع تداول الشيش ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بمواقف السيارات والمحال التجارية وكافة قطاعات الحي.

وأضاف “عوض"، أن الحملة التي تم تنفيذها أسفرت عن غلق وتشميع مقهى خلف نادي المعلمين، لمخالفته قرارات مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مصادرة 9 شيش.

وأكد "عوض" أن فرق الرصد والمتابعة تعمل على مدار الساعة وفي أيام الأجازات الرسمية والعطلات، ولن نتهاون مع أيّ مخالف لقرارات مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حفاظًا على صحة المواطنين.

وأشار رئيس الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج، أن الحملة تمت بإشراف من العميد محمد نصحي، مأمور قسم شرطة ثان سوهاج، ومساعدي رئيس حي شرق سوهاج، وسكرتير الحي، والفنيين، ومسئول المحاضر.

يأتي ذلك بناءً على تعليمات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بتكثيف الحملات والرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمقاهي والكافيهات والنوادي، ومنع تداول الشيش، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.

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