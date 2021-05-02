الأحد 02 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

11 قتيلا جراء طقس شديد القسوة شرقى الصين

عواصف
عواصف

ذكرت مصادر رسمية محلية في مدينة نانتونج بشرقي الصين أن 11 شخصا لقوا حتفهم وأصيب العشرات بعد أن ضربت عواصف عاتية المدينة.

وذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية أن العاصفة والبرد اجتاحا أجزاء من مقاطعة جيانجسو ليل يوم الجمعة، بما في ذلك نانتونج وهوايآن ويانتشنج وتايتشو وسوتشيان.

وأسفرت الكارثة عن مقتل 11 شخصا وإصابة 66 وإجلاء 3050، وفقا لما ذكرته مديرية إدارة الطوارئ بمقاطعة جيانجسو.

وانقلب قارب صيد بسبب العاصفة وسقط 11 من أفراد الطاقم في الماء، وتم إنقاذ اثنين بينما تجري حاليا عمليات البحث عن تسعة آخرين وتعمل السلطات على تنظيم جهود الإغاثة.

وعلى صعيد آخر، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأحد، أن بر الصين الرئيسي سجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا نزولا من 16 إصابة في اليوم السابق، وذكرت اللجنة في بيان أن جميع الحالات لمصابين وافدين من الخارج.

وقالت إن عدد الإصابات الخالية من الأعراض بلغ 16 إصابة دون تغيير عن العدد المسجل قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

 

 

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