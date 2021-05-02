الأحد 02 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إصابة 6 أشخاص بكورونا خلال المساعدة فى مسيرة الشعلة الأولمبية

إصابة أشخاص بكورونا
إصابة أشخاص بكورونا

أعلن المنظمون إصابة ستة أشخاص ساعدوا في مسيرة الشعلة الأولمبية لأولمبياد طوكيو بكوفيد-19، ليصل بذلك إجمالي عدد المصابين في هذا الحدث إلى ثمانية أشخاص.

وقالت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020، في بيان، إن الأشخاص الستة، منهم رجل في العشرينات من عمره ورجل آخر في الثلاثينات من عمره، ساعدوا في مسيرة الشعلة في مقاطعة كاجوشيما يوم 27 أبريل الماضي.
 

وأضاف المنظمون أن كل المصابين ساعدوا في تنظيم مسيرة الشعلة والتزموا جميعا بارتداء الكمامات، مع وجود ثلاثة منهم في مدينة أمامي وثلاثة آخرين في مدينة كيريشيما، وحث المنظمون الجميع على الالتزام بإرشادات كوفيد-19.

وتأجلت الألعاب لعام واحد بسبب جائحة فيروس كورونا، ومن المقرر أن تنطلق في 23 يوليو.

 

إصابات كورونا على مستوى العالم 

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 151.57 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و323027.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر  2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

 

تعليمات منظمة الصحة العالمية 

شددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا،  وذلك وفقا لما ذكره موقع TheHealthSite. 

وقالت منظمة الصحة العالمية فى تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة إنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

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