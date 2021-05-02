الأحد 02 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

حلفاء رئيس السلفادور يوافقون على عزل قضاة مع بدء اجتماعات الكونجرس الجديد

الكونجرس
الكونجرس

وافق النواب المتحالفون مع رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة على عزل جميع قضاة المحكمة العليا في البلاد بسرعة، في محاولة وصفتها المعارضة وبعض المنظمات الدولية بأنها اغتصاب للسلطة.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، فقد أعلن نفس القضاة، بعد دقائق فقط من التصويت، أن التصويت على عزلهم غير دستوري ونشروا حكمهم على الفور على وسائل التواصل الاجتماعي لجعله رسميا.

وجاء تصويت الكونجرس غير المسبوق في اليوم الأول الذي سيطر فيه نواب من حزب الأفكار الجديدة بزعامة أبو كيلة على الكونجرس بعد انتخابات التجديد النصفي في فبراير شباط التي منحت الحزب أغلبية ساحقة بأكثر من الثلثين في البرلمان المؤلف من مجلس واحد.

ووافق الكونجرس على عزل القضاة الخمسة بأغلبية 64 صوتا أو نحو 80 في المئة من أعضاء الكونجرس المؤلف من 84 عضوا ويعد قضاة الهيئة الدستورية الخمسة بالمحكمة العليا من بين القيود القليلة المتبقية على سلطة أبو كيلة.

وقبل التصويت قالت إليسا روزاليس، النائبة عن الحزب الحاكم في الكونجرس، إن هذه الخطوة ضرورية لوقف انتشار جائحة فيروس كورونا في السلفادور.

وأضافت أن هناك "أدلة واضحة" على أن القضاة الخمسة يعرقلون استراتيجية الحكومة الصحية وأنه يتعين على أعضاء الكونجرس عزلهم لحماية الناس، لكن منتقدين سخروا من هذه الحجة بوصفها حجة لتعزيز السيطرة السياسية على السلطة.

وقال خوسيه ميجيل فيفانكو رئيس منظمة هيومان رايتس ووتش إن "أبو كيلة يخرق سيادة القانون و يسعى إلى تركيز كل السلطة في يده".

 

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