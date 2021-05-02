تايوان ترسل شحنة إمدادات طبية إلى الهند مع ارتفاع عدد الاصابات بكورونا

أرسلت تايوان اليوم الأحد شحنة إمدادات طبية إلى الهند التي تواصل مكافحة الارتفاع الكبير في عدد الاصابات بفيروس كورونا.



وحسبما أفادت وكالة أنباء “ تاس” قال وزير الخارجية التايواني جوزيف اليوم: "إن وحدات تركيز الأكسجين وأسطوانات الأكسجين هي محبة من تايوان. والمزيد من المساعدات لأصدقائنا في الهند في الطريق".



وقالت وزارة الخارجية التايوانية في بيان إن الدفعة الأولى من الإمدادات الطبية، والتي تشمل 150 وحدة تركيز الأكسجين و 500 أسطوانة أكسجين، تم شحنها عبر شركة الطيران التايوانية تشاينا إيرلاينز.



وتابعت الوزارة أن الدفعة الأولى من الإمدادات الطبية التايوانية ستتسلمها جمعية الصليب الأحمر الهندي.



وأضافت الوزارة في بيانها أن تايوان ستواصل تزويد الهند بالإمدادات الطبية التي هي في حاجة ماسة إليها من أجل مساعدتها على التعامل مع كوفيد.19-



وقالت الوزارة أيضًا إنها تقوم بإجلاء المواطنين التايوانيين الذين يعيشون في الهند، التي تمر بمنتصف موجة ثانية من الجائحة، وأصبحت يوم السبت أول دولة تتجاوز حاجز 400 ألف إصابة يومية بكوفيد.19- لقد سحقت الزيادة في الاصابة بالفيروس أنظمة الرعاية الصحية في البلاد،

مع ورود تقارير عن وفاة العديد من المرضى خارج المستشفيات بسبب نقص

الأكسجين الطبي أو الأسرة .

إصابات كورونا على مستوى العالم

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 151.57 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و323027.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

شددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية فى تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة إنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.