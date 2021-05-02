الأحد 02 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تايوان ترسل شحنة إمدادات طبية إلى الهند مع ارتفاع عدد الاصابات بكورونا

كورونا في الهند
كورونا في الهند

أرسلت تايوان اليوم الأحد شحنة إمدادات طبية إلى الهند التي تواصل مكافحة الارتفاع الكبير في عدد الاصابات بفيروس كورونا.
 

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ تاس” قال وزير الخارجية التايواني جوزيف اليوم: "إن وحدات تركيز الأكسجين وأسطوانات الأكسجين هي محبة من تايوان. والمزيد من المساعدات لأصدقائنا في الهند في الطريق".
 

وقالت وزارة الخارجية التايوانية في بيان إن الدفعة الأولى من الإمدادات الطبية، والتي تشمل 150 وحدة تركيز الأكسجين و 500 أسطوانة أكسجين، تم شحنها عبر شركة الطيران التايوانية تشاينا إيرلاينز.
 

وتابعت الوزارة أن الدفعة الأولى من الإمدادات الطبية التايوانية ستتسلمها جمعية الصليب الأحمر الهندي.
 

وأضافت الوزارة في بيانها أن تايوان ستواصل تزويد الهند بالإمدادات الطبية التي هي في حاجة ماسة إليها من أجل مساعدتها على التعامل مع كوفيد.19-
 

وقالت الوزارة أيضًا إنها تقوم بإجلاء المواطنين التايوانيين الذين يعيشون في الهند، التي تمر بمنتصف موجة ثانية من الجائحة، وأصبحت يوم السبت أول دولة تتجاوز حاجز 400 ألف إصابة يومية بكوفيد.19- لقد سحقت الزيادة في الاصابة بالفيروس  أنظمة الرعاية الصحية في البلاد،
مع ورود تقارير عن وفاة العديد من المرضى خارج المستشفيات بسبب نقص
الأكسجين الطبي أو الأسرة .

 

إصابات كورونا على مستوى العالم 

 

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 151.57 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و323027.

 

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر  2019.

 

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

 

تعليمات منظمة الصحة العالمية 

 

شددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا،  وذلك وفقا لما ذكره موقع TheHealthSite. 

 

وقالت منظمة الصحة العالمية فى تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة إنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

 

الهند إصابات بكورونا كورونا ارتفاع عدد الاصابات الاصابات عدد الإصابات الإصابات بكورونا إمدادات طبية ارتفاع تايوان

الأكثر قراءة

تطورات الحالة الصحية لـ سمير غانم و دلال عبد العزيز

شاب يخلع ملابسه في «مترو السادات».. ومصدر أمني يكشف التفاصيل

بث مباشر.. ظهور النور المقدس من قبر المسيح بكنيسة القيامة بالقدس

بدأت بدلال ودنيا.. القصة الكاملة لإصابة أسرة سمير غانم بكورونا

«بعد حصوله على تاكسى».. سائق الدليفرى الذى التقى بالرئيس: «ربنا يسعده زى ما أسعدنا»

القبض على بائع شد «بلف الخطر» بأحد قطارات الصعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام زكريا

عائلة البهجة.. سمير ودلال ودنيا وإيمى.. الحب يهزم «كورونا»

وائل لطفي

وائل لطفى يكتب: الخطيئة التي فتحت طريق «القاهرة - كابول»!

محمد الباز

د.محمد الباز يكتب: قصة العبور الكبير إلى الدولة الوطنية

وائل لطفي

وائل لطفي يكتب: «30 يونيو» التي حاصرت الإرهاب

صور

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

مشاركة شعبية حاشدة في جنازات قتلى حادث التدافع فى جبل ميرون (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أولمرت: استمرار استهداف الفلسطينيين لا يترك لهم خيارا سوى الانتفاضة

«الإسلامية المسيحية»: الاعتداء على المحتفلين بسبت النور عنصرية وتطرف فاضح

البرلمان العربي يدين رفض إسرائيل مشاركة أهالي القدس في الانتخابات الفلسطينية