الأحد 02 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غلق وتشميع 48 منشأة ومركزًا للدروس الخصوصية فى الغربية

تشميع مركزًا للدروس
تشميع مركزًا للدروس الخصوصية

أعلنت محافظة الغربية، غلق 42 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة، وغلق وتشميع 6 مراكز للدروس الخصوصية في مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال أمس السبت.

وناشد الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية،أصحاب المحال والمقاهي والورش بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والالتزام بمواعيد الغلق، وبأولياء أمور الطلاب بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والإبلاغ عن أي تجمعات أو مراكز للدروس الخصوصية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

وأوضح المحافظ أن ذلك يأتي تنفيذا لقرارات الحكومة والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ولمنع التجمعات، وإن القانون سينفذ بكل حزم على جميع المخالفين واتخاذ الإجراءات.

وعلى جانب آخر، أصدر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية القرار رقم ٥٩٣ لسنة ٢٠٢١ والذي ينص في مادته الأولى على غلق كافة الحدائق والمتنزهات وكافة الأماكن التي يمكن أن يتجمع فيها المواطنون للاحتفال بالأعياد، ومنع المراكب النيلية من الحركة في فرعي النيل وفروعه، ومنع الاحتفالات والتجمعات أيا كان سببها في الأماكن المغلقة والمفتوحة، والالتزام بالتباعد الاجتماعي في المطاعم والمقاهي والكافتريات والكافيهات (بنسبة ٥٠٪ من الإشغال فقط واستخدام أدوات ذات الاستعمال لمرة واحدة)، مع تشديد كافة الإجراءات الأمنية خلال فترة الأعياد والعطلات الرسمية لمنع التكدسات وحماية دور العبادة.

كما نصت المادة الثانية على عدم السماح بأي تجمعات للمواطنين على كورنيش النيل وفروعه والترع المختلفة بنطاق المحافظة، وسيتم العمل بهذا القرار فور صدوره وحتى الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أصدرها مجلس الوزراء وحرص المحافظة على منع انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما وجه الدكتور رحمي بالتعامل الفوري الحازم مع كافة الإشغالات التي تعيق حركة المارة والسيارات وتتعدى على حرم الطريق مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين ، كما استمع لشكاوى بعض المواطنين ووجه بحلها على الفور.

وأكد المحافظ على أهمية اتباع كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من ارتداء الكماماتة، استخدام المطهرات والابتعاد عن التجمعات خاصةً بالأماكن المغلقة حرصاً على الصحة العامة في ظل الموجة الثالثة من الفيروس.

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