مقتل قيادى حوثى كبير غرب مأرب والجماعة تتكتم على سبب الوفاة

كشفت مصادر خاصة لـ"العربية الحدث"، اليوم الأحد، عن مقتل القيادي الحوثي صالح بن علي عايض الشريف، المعين من قبل الميليشيات مديرًا لمديرية ‎مجزر بمحافظة مأرب، حيث لقي مصرعه في جبهة المشجح غرب مأرب.

ووفقا للمصادر فقد تكتمت ميليشيات الحوثي على سبب وفاته حين أعلنت ذلك الخميس الماضي.

يأتي هذا فيما أعلنت وزارة الدفاع في الحكومة اليمنية، استعادة مواقع من جماعة "أنصار الله" الحوثية، إثر معارك متواصلة منذ أكثر من 3 أشهر في محافظة مأرب شمال شرقي البلاد.

وأفاد موقع وزارة الدفاع "26 سبتمبر"، التابع للحكومة المعترف بها دوليًا، بأن "قوات الجيش الوطني نفذت صباح اليوم عملية هجومية واسعة على مواقع يتمركز فيها الحوثيون في جبهة الكسارة شمال غربي مأرب، تمكنت خلالها من تحرير واستعادة مواقع مهمة".

وأضاف أن "أهمية المواقع التي سيطرت عليها قوات الجيش تكمن في كونها تشرف على خطوط إمداد الحوثيين".

وأشار إلى أن "الجيش قصف بالمدفعية تجمعات للحوثيين في جبهة صرواح غربي مأرب، وألحق خسائر بشرية ومادية في صفوفهم، في حين تمكنت قواته من إسقاط طائرة مسيرة كانت تقوم بمهمة استطلاعية للحوثيين".

وتشهد محافظة مأرب معارك محتدمة بين الجيش اليمني والمقاتلين الحوثيين، إثر إطلاق الجماعة حملة عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة التي تمثل أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة.

وفي وقت سابق، قال قائد اللواء 17 مشاة بمحور محافظة تعز اليمنية، العميد الركن عبدالملك الأهدل، بأن المعارك التي يخوضها الجيش في جبهتي مقبنة والكدحة بالريف الغربي، مصيرية ومهمة.

وأكد أن الجيش يسعى من خلالها إلى تطهير كل المناطق الجبلية في الجبهتين، وصولًا إلى منطقة البرح من أجل فك الحصار المفروض من قبل ميليشيات الحوثي على السكان، وفقًا لموقع "سبتمبر نت".