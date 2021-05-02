الأحد 02 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير أمريكى: ايران تدعم الحوثيين وتسعى لتهديد حلفاء واشنطن

أرشيفية
أرشيفية

كشف تقرير للمخابرات الأمريكية، اليوم الأحد، بأن إيران تركز جهودها على تعزيز قدرات وكلائها لتهديد حلفاء واشنطن.

ووفقا للتقرير الذي  أصدرته لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي فإن الاستراتيجية الإيرانية تهدف لضمان بقاء النظام وتحقيق الهيمنة الإقليمية، بحسب شبكة "إيران إنترناشيونال".

وأفاد التقرير الأمريكي  أن إيران تدعم بدعم  للحوثيين بالأسلحة والمستشارين لتسهيل شن هجمات على السعودية، مضيفاً أن إيران تؤثر على وتيرة الهجمات التي تشنها الميليشيات ضد مصالح واشنطن في العراق وأضاف أن إيران تسعى إلى الحفاظ على استمرار عناصر موالية لها بالحكومة العراقية.

وحول مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، قال التقرير إن هذه الحادثة  إلى تدهور تحالفات إيران الإقليمية، كما اشار التقرير إلى أن عقوبات واشنطن على طهران أدت إلى ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة الإيرانية.

يأتي هذا فيما أصدر معهد (ستوكهولم) لأبحاث السلام الدولي سيبرى تقريرًا حول مغزى إعلان إيران رفع درجة تخصيبها لليورانيوم من 20% إلى 60%.

وأشار التقرير إلى أنه بوجه عام من يمتلك القدرة على رفع مستوى التخصيب إلى 60% بإمكانه إذا توافرت مدخلات فنية معينة  امتلاك القدرة على رفع مستوى التخصيب إلى 90%، وهي النسبة الحرجة التي إذا تم تخصيب اليورانيوم بها فإنه سيتحول إلى سلاح عسكري وليس استخدامّا مدنيًا، أما نسبة التخصيب المنحصرة عن مستوى 60%، فإنه لا يمكن معها الاعتماد على اليورانيوم المخصب عن تلك الدرجة في أن يتحول إلى الاستخدام العسكري، وهو ما أكده التقرير.

وأكد التقرير أن إيران لا تمتلك القدرة على زيادة مستوى التخصيب من 60 إلى 90% في ظل الرقابة الدولية وإعلان إيران نفسها أنها لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي.

وذكر المعهد في تقريره أن الإجراء الإيراني الذي تم الإعلان عنه في الثالث عشر من أبريل الماضي جاء كرد انتقامي بعد مرور يومين على عملية استهداف في مجمع ناتانز الإيراني للأبحاث النووية، وقال إن الإجراء الإيراني إذا تم سيكون خطوة تصعيدية جديدة تنقل الملف النووي الإيراني إلى مرحلة جديدة مغايرة أكثر تعقيدًا من حيث ضمانات الأمن والتحقق.

إيران واشنطن الحوثيين

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