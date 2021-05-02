ضبط كميات من «الرنجة» وملح الطعام مجهولين المصدر بالمحلة

شنت مديرية تموين الغربية، بقيادة المهندس محمد أبوهاشم، عدة حملات تفتيشية مكثفة بدائرة إدارة مركز ومدينة المحلة، وذلك تنفيذًا لتعليمات وزير التموين، ومحافظ الغربية، بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة جميع أساليب الغش التجاري، وضبط السلع الغذائية غير المرخصة بالأسواق وتكثيف الرقابة وضبط السلع مجهولة المصدر والمشتبه في صلاحيتها.

وتكونت الحملة من كل من عبد القادر غنيم رئيس قسم الرقابة التموينية، ورضا الخطيب، المفتش بقسم الرقابة التموينية بالإدارة، وتحت إشراف عصمت غازي، مدير الإدارة، بوجود ومشاركة الدكتور هاني عبد القادر، بقسم المجازر بالإدارة البيطرية بالمحلة الكبرى، حيث شنت على محال ومصانع الأسماك المملحة، وذلك بمناسبة قرب حلول أعياد الربيع وبيان مدى عرضهم أسماك مملحلة (فسيخ ورنجة)، صالحة من عدمه، وتم تحرير محضرين جنحة لسنة2021 مركز المحلة الكبرى لإدارة مصانع رنجة، بدون ترخيص من الجهات المختصة بذلك، وتم التحفظ علي كمية مقدارها 500 كيلو جرام أسماك الهارنج + كمية من الملح مقدارها 600 كيلو جرام ملح طعام بدون بيانات، كما تم تحرير محضرين جنحة لسنة 2021 ضد بعض أصحاب محال الجزارة لعرضهم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

وفى وقت سابق تمكن تموين طنطا، من ضبط ١٢٠ كرتونة خلطة مقرمشات للدجاج واللحوم والخضراوات، بداخل كل كرتونة ١٢كيس زنة ٧٠٠ جرام بإجمالي طن و8 كجم، مجهولة المصدر ومشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من مخزن تابع لشركة لبيع المواد الغذائية، بناحية اول طنطا، وتم اتخاذ اللازم قانونا والعرض على النيابة العامة للتصرف.

وفى إطار متصل شنت إدارة تموين السنطة، حملة على عدة أنشطة وأسفرت عن ضبط 7 صناديق أسماك مدخنة رنجة وزن الواحد 5 كجم مجهولة المصدر ومشتبه في صلاحيتها، وبالفحص الظاهري بأحد محال السوبر ماركت، وكذلك تم ضبط صاحب منفذ جمعيتي قام بالتصرف في سلع تموينية بدعم قدره 5 آلاف و300 جنيه، وبدال تمويني آخر قام بالتصرف في سلع بدعم قدره ألفين و300 جنيه، وبدال آخر لعدم إعطاء البون الدال على صرف المقررات التموينية للمواطنين، كما تم ضبط احد المحلات التجارية يقوم بعرض وبيع سلع منتهية الصلاحية، وهي ٢٩ علبة عصير وعدد ١٠ زجاجات زيت زيتون، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية الآن للعرض على النيابة العامة.

وأكد وكيل وزارة التموين بالغربية، فى حديث لـ«الدستور»، أن المديرية ستظل تعمل على مراقبة الأسواق، وتضرب بيد من حديد دائمًا على كل من تسول له نفسه المساس بالسلع التموينية، لأنه مساس بأمن الوطن وسلامة المواطنين والمتاجرة بأمنهم وسلامتهم ودعمهم، حسب تعليمات وزير التموين والتجارة الداخلية ومحافظ الغربية، تنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية.