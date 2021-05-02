الأحد 02 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عضو اللجنة الدستورية السورية: أدعو الشعب السورى أن يشارك فى الانتخابات الرئاسية

مجلس الشعب السوري
مجلس الشعب السوري

انتهت فترة تقديم طلبات الترشح لخوض انتخابات رئاسية الجمهورية في سوريا، وبلغ عدد طالبي الترشح، خلال الفترة التي بدأت في 16 أبريل، 51 شخصا بينهم 7 سيدات، ويتعين على الراغب في خوض الانتخابات الرئاسية المرتقبة الحصول على تزكية 35 نائبا من نواب البرلمان السوري البالغ عددهم 250.

وفي هذا السياق  قالت رشا يونس لحلح، عضو اللجنة الدستورية السورية، إن سوريا والشعب السوري والحالة الاستثنائية التي يشكلها جديرة فعلًا بالدراسة والتنظير الكثير حتى نضع خطوطًا عريضة ومن خلالها نتابع التفاصيل.

وتابعت عضو اللجنة الدستورية السورية، أنه "نعم أقول لك اليوم نحن أمام استحقاق انتخابي، ودعونا ننظر له من منظور آخر، هل اتخاذ القرار باستبعاد الانتخابات سيكون حل للأزمة السورية، بالطبع لا هي خطوة جيدة في ظل الدستور الحالي، حيث أكدت الأمم المتحدة من خلال مبعوثها بأن الانتخابات لا تتعارض مع القرار الأممي ٢٢٥٤، هي خطوة يقررها الشعب السوري الذي نثق به وبرؤيته ولا يحتاج لإملاءات".

وأوضحت عضو اللجنة الدستورية السورية: نثق بشعبنا السوري والصندوق الانتخابي هو الفيصل أما الحديث عن تداول السلطة، للأسف الكل يطرح قضايا داخل الصندوق دعونا نرى أن جرأة البعض بطرح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية تؤكد أننا شعب محكوم بالأمل وأن العملية الانتخابية موجودة، واليوم تم تسليم صندوق الترشيح الخاص بمجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا التي ستدرس الترشيحات والطلبات لتعلن خلال خمسة أيام أسماء المرشحين وبالتالي التصويت في الموعد المقرر في ٢٦ مايو. 

وأكدت عضو اللجنة الدستورية السورية "أدعو الشعب المصري الشقيق وكما عادته لمزيد من دعم السوريين ومساندتهم فيما هو خير لهم ولوطنهم، لفتني كثيرا طلبات الترشيح الخاصة بالمرأة وهذه حالة صحية ولو كنت أرى أنه لابد من تحديد ضوابط أكثر على طلب تقديم الترشيح القانوني أهمه النشاط الحقوقي والمجتمعي، والتجربة السياسية قد تكون سيرة شخصية لطالب الترشيح حتى لا نستغرب ونكون أمام أسماء مرشحين مستهجن بالنسبة لدينا 
وأنا أعلن بأنني سأشارك بالانتخابات الرئاسية كمواطنة سورية ومرشحي هو الرئيس الدكتور بشار الأسد لأنني أقرأ كناشطة مجتمعية المجتمع وحجم الشعبية التي يتمتع بها و أدعوا جميع السوريين أن يشاركوا بالانتخابات في الداخل و الخارج".

الانتخابات سوريا دعم المرشحين البرلمان مجلس الشعب

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