مصرع ربة منزل بسبب الطعام الفاسد عقب وصولها مستشفى سوهاج العام

استقبل مستشفى سوهاج الجامعي ربة منزل تقيم بدائرة مركز شرطة العسيرات جنوب محافظة سوهاج مصابة بحالة إعياء وقيئ مستمر إثر تناولها طعام منزلي فاسد وتوفيت أثناء تلقيها الإسعافات اللازمة تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير إدارة البحث الجنائي يفيد تلقي مركز شرطة العسيرات من مستشفي سوهاج الجامعي بوصول “إيمان . م . ر . أ” 23 سنة ربة منزل وتقيم / دائرة المركز مصابة ” حالة إعياء وقيئ مستمر ” إدعاء تناول طعام فاسد وتوفيت حال تلقيها الإسعافات اللازمة .

بالإنتقال والفحص وسؤال والدها “محمد . ر . أ . ه” 60 سنة عامل ويقيم بذات الناحية قرر حدوث إصابتها التي أودت بحياتها عقب تناولها ” طعام فاسد ” بالمنزل ولم يتهم أحد بالتسبب فـي ذلك .

كلفت المباحث الجنائية بالتحري عن الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

وفي سياق متصل استقبل مستشفى سوهاج الجامعي سائق مصابا بكسر مضاعف بالساق اليسرى وطالب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم يقيمون بدائرة مركز شرطة ساقلتة شمال شرق محافظة سوهاج في حادث انقلاب توك توك وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج إخطارا من مأمور مركز شرطة ساقلتة يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول كلاً من :- نظمي ح س 50 سنة سائق مصاباً ” كسر مضاعف بالساق اليسري ” وفارس ع م س 15 سنة طالب مصاباً ” سحجات وكدمات متفرقة بالجسم ” ويقيمان دائرة المركز .

بالانتقال والفحص وسؤالهما قررا أنه حال استقلالهما دراجة نارية ” توك توك ” لا يعلما قائدها أختلت عجلة القيادة بيده مما أدي انقلابها علي جانب الطريق وحدوث إصابتهما ولم يتهما أحد بالتسبب في ذلك .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم جنح المركز لسنة 2021 وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق .