انهيار سقف منزل مكون من طابقين مبنى بالطوب اللبن بسوهاج

شهدت قرية باجا بدائرة مركز شرطة سوهاج انهيار سقف غرفة أعلى سطح منزل مكون من طابقين مبني بالطوب اللبن ومأهول بالسكان دون وقوع إصابات، وجرى إخلاء المنزل من قاطنيه وعمل كردون أمني وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتلقى اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بتلقي مركز شرطة سوهاج بلاغا بحدوث انهيار جزئي بمنزل بناحية باجا دائرة المركز.

وانتقل لمكان الواقعة مأمور وضباط المركز وقوات وحدة الإنقاذ البري، وبالفحص تبين سقوط سقف غرفة أعلى سطح منزل مكون من طابقين ومبني بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية على مساحة 35 مترًا ملك "نتصار . ع . ع" 45 سنة ربة منزل – وتقيم بذات الناحية مأهول بالسكان.

وتمكنت قوات وحدة الإنقاذ البري من استخراج مالكة المنزل والتي تعيش بمفردها "دون حدوث ثمة إصابات".

وتم إخلاء المنزل من قاطنته وعمل كردون أمني وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة.

وبسؤال مالكة المنزل، أقرت بمضمون ما تقدم وعللت سبب الانهيار لقدم المنزل وتهالكه، وتم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج لاتخاذ اللازم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

وفي سياق متصل انهار منزل مكون من 3 طوابق، بالقرب من مجلس مدينة جرجا، جنوب سوهاج، وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال طالب من تحت الأنقاض، ونقل لمستشفى جرجا للعلاج.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة جرجا، يفيد بورود بلاغ بانهيار منزل مكون من 3 طوابق، بالقرب من مجلس مدينة جرجا، وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث القسم، وقيادات فرع بحث الجنوب، وتبين من الفحص انهيار منزل مكون من 3 طوابق، مشيد بالطوب اللبن، بسبب قدمه وتهالكه.

وتبين من التحريات أنه يسكن في المنزل 5 أفراد، استخرج طالب منهم على قيد الحياة، ويجرى البحث عن الباقين من بين الأنقاض، بمعرفة قوات الحماية المدنية، ومعدات الوحدة المحلية.

ونقل الطالب إلى مستشفة جرجا العام للعلاج، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.