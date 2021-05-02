إصابة طفل باشتباه نزيف بالمخ صدمه جرار زراعى فى سوهاج

أصيب طفل في الخامسة من عمره، يقيم بدائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج، باشتباه نزيف داخلي بالمخ، صدمه جرار زراعي حال لهوه أمام منزله، وجرى نقله لمستشفى سوهاج الجامعي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول الطفل “آدم . أ . خ . ع"، 5 سنوات، ويقيم دائرة المركز مصابًا “اشتباه نزيف داخلي بالمخ" إدعاء حادث جرار زراعي.

بالانتقال والفحص وسؤال والده “أحمد . خ . ع . م"، 35 سنة، سائق، ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء لهو نجله أمام المنزل اصطدم به جرار زراعي قيادة “أحمد . م . ع . ا"، 23 سنة، عامل ويقيم دائرة المركز، مما نتج عنه إصابته، ونفي الشبهة الجنائية.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط الجرار الزراعي وقائده، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بأنه أثناء سيره فوجئ بالطفل المذكور أمامه، ولم يتمكن من مفاداته.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

من جهة أخرى، أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة خلال أعياد الربيع، وشم النسيم، والعطلات الرسمية التي أعلنتها الحكومة من يوم السبت وحتى الإثنين المقبل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وشدد "الفقي" على التطبيق الصارم لقرار غلق المتنزهات، والحدائق العامة، وأماكن تجمعات المواطنين، ومنع أي تجمعات، أو احتفالات، أو فعاليات جماهيرية، والالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، والتعامل بكل حسم مع المقاهي والكافيهات والمحلات المخالفة لتلك الإجراءات وغلقها فورًا.

ووجه "الفقي" بالتنسيق الكامل بين كافة القطاعات والمديريات الخدمية بالمحافظة، وعلى رأسها الصحة، والتموين، والطب البيطري لاتخاذ كافة التدابير الوقائية بمناسبة شم النسيم وأعياد الربيع، مشددًا على تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق، والمحلات، و المخابز، وأماكن بيع اللحوم، ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من جودة وصلاحية السلع المعروضة، وضبط السلع الغير صالحة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وشدد محافظ سوهاج على رؤساء الوحدات المحلية بالمرور المستمر على مدار اليوم لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية، ومنع التجمعات، مع استمرار الحملات اليومية على المقاهي والكافيهات، والمطاعم، بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حزم، والتأكد من الالتزام بتطبيق القرار الخاص بمواعيد الغلق الصيفية للمحال والمطاعم، والمولات التجارية، والورش، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.