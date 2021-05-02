الهند تسمح بتلقيح كل البالغين ضد كورونا

سمحت السلطات الهندية بمنح لقاحات "كوفيد-19" لكل البالغين في البلاد، أملا في كبح جماح تزايد حاد وشرس لحالات الإصابة بالمرض.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، أصدرت الحكومة الفدرالية للبلاد، أمرا يطلق حملة لتطعيم كل البالغين في الهند بدءا من عمر 18 عاما، وذلك بعد أن كانت إجراءات السلطات للوقاية تشمل فقط تلقيح من هم فوق 45 عاما.

وما زالت الهند، أكبر منتج للقاحات في العالم، بحاجة لإمدادات حيوية، نتيجة تأخر عمليات التصنيع ونقص المواد الخام، ما أدى الى تأخر إنتاج اللقاح في العديد من الولايات.

وتستخدم السلطات الصحية الهندية لقاحي "أسترازينيكا" و"كوفاكسين" لتطعيم السكان ضد عدوى فيروس كورونا.

ونسبة محدودة للغاية من سكان الهند يمكنها تحمل الأسعار التي تطالب بها المستشفيات الخاصة في البلاد ثمنا للقاح، ما يعني أن حكومات الولايات والحكومة الفيدرالية ستكون هي المسؤولة عن تحصين 900 مليون بالغ.

لقاح كورونا في الهند

وحتى الآن بلغ عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالجرعة الأولى من اللقاحات 125 مليونا، ما يمثل 9% من عدد السكان، بينهم 27 مليون شخص تلقوا الجرعة الثانية، أي 2%.

وسجلت الهند يوم السبت رقما قياسيا عالميا جديدا في أعداد الإصابات الجديدة، حيث بلغ هذا المؤشر 401993 حالة، ما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى أكثر من 19.1 مليون حالة.

كما سجلت البلاد 3523 حالة وفاة مؤكدة خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة ضحايا "كوفيد-19" في الهند إلى 211853 شخصا، بحسب إحصاءات وزارة الصحة.

إصابات كورونا على مستوى العالم

وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 148.19 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و265595. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية فى تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة إنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.