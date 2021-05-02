الحالة الصحية لـ رئيس الوزراء الإيطالى الأسبق بعد خروجه من المشفى

خرج رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني من مستشفى سان رافاييل في ميلانو، حيث كان منذ 6 أبريل يجري سلسلة من الاختبارات الطبية.

و أكد مصدر مطلع، ما ورد في تقرير لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، بخروج برلسكوني من المستشفى.

و قالت وكالة الأنباء الإيطالية إن برلسكوني (84 عاما) خرج يوم الجمعة يوقيم الآن في فيلته في أركور شمال ميلانو.

و خضع برلسكوني، الذي انتهت ولايته الثالثة كرئيس للوزراء عام 2011، لعملية جراحية في القلب عام 2016 ونجا أيضا من سرطان البروستات.

و في سبتمبر الماضي تم نقله إلى المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا، فيما وصفه هو بـ "أخطر تحد" في حياته

و في وقت سابق ، قال حزب (إيطاليا إلى الأمام) الذي يتزعمه سيلفيو برلسكوني، رئيس الوزراء الأسبق ، إن برلسكوني في المستشفى لإجراء فحوص.

وتعد هذه المرة الثانية في غضون أسابيع قليلة التي يدخل فيها برلسكوني المستشفى بعد فحص دوري آخر في نهاية مارس، وقال الحزب حينها إنه دخل المستشفى لإجراء فحص سريري.

وخضع برلسكوني لجراحة كبيرة في القلب في 2016، وشفي من سرطان البروستاتا، كما دخل المستشفى في يناير الماضي بسبب مشكلات في القلب.

جدير بالذكر أن سيلفيو برلسكوني وهو سياسي ورجل أعمال إيطالي كان رئيس وزراء إيطاليا لثلاث مرات، ويُلقب بـاسم "الفارس " بسبب التكريم الذي حصل عليه في عام 1977 من الرئيس جيوفاني ليوني كفارس للعمل والذي تخلى عنه في عام 2014، و في عام 1975 قام بإنشاء شركة فينينفيست Fininvest، وفي عام 1993 أنشأ شركة إنتاج الوسائط المتعددة ميدياست Mediaset.

وفي مارس 1994 انتخب عضوًا في مجلس النواب، بينما انتخب في مجلس الشيوخ للمرة الأولى في الانتخابات العامة في 24 و25 فبراير 2013. ووفقا لمجلة فوربس الأمريكية Forbes، حصل برلسكوني في عام 2013 على لقب أغنى سابع رجل في إيطاليا ومن أغنى 194 في العالم وذلك بسبب ثروته الشخصية التي تقدر بنحو 6.2 مليار دولار