الأحد 02 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

سر باسل خياط ينكشف فى الحلقة الـ19 من «حرب أهلية»

باسل خياط
باسل خياط

اكتشف الجمهور سر شر الطبيب النفسي يوسف (باسل خياط) وهو أنه مريض نفسي ويخضع للعلاج وذلك في الحلقة التاسعة عشر من مسلسل حرب أهلية.


في نفس الوقت يمضي يوسف في خطته للانتقام حيث يهدد زوجته بارسال الفيديوهات الخاصة بها إلى والدها والزعم أنها تصور نفسها وترسل الصور إلى رجال غرباء حتى يتسبب في موته ويحملها المسئولية، في الوقت نفسه يستعين بشقيق نور لسرقة طليقته مريم والتخلص من الأوراق التي تثبت العجز الجنسي لزوج نادين الراحل حتى تستطيع الاستيلاء على الورث بأكلمه.

وينتهي النجم باسل خياط من تصويره دوره في مسلسل “حرب أهلية” يوم الثلاثاء المقبل. 

ومن المقرر أن يسافر باسل خياط عقب انتهاء تصوير دوره ضمن أحداث العمل وذلك لقضاء اجازة العيد بصحبة أسرته. 

بينما تنتهي النجمة يسرا ونجوم العمل من تصوير المسلسل بأكمله الأسبوع الأخير من شهر رمضان ويقوم حاليا المخرج سامح عبد العزيز بمونتاج الحلقات النهائية من المسلسل بالتزامن مع تصوير المشاهد الأخيرة وذلك لتسليم كافة الحلقات لشركتي العدل وسينرجي والقنوات العارضة للمسلسل خلال شهر رمضان. 

في "حرب أهلية" تقوم يسرا بدور مريم، وهي طبيبة تجميل، هجرها زوجها وابنتها، وهي ليست على علاقة جيدة بهما، بالتوازي تدور علاقة مريبة بينها وبين طبيبها النفسي، كذلك تعيش معها في المنزل نور (مايان السيد) التي تعتبرها ابنتها، وحتى الآن لا نعرف طبيعة صلة القرابة بينهما.

ويدور حرب أهلية حول طبيبة التجميل "مريم" التي تعاني من انهيار حياتها الأسرية بسبب اهتمامها بعملها على حساب عائلتها، فتحاول استرجاع ما خسرته بكل الطرق الممكنة.

ويعرض مسلسل "حرب أهلية" عبر قنوات cbc، حيث يعرض للمرة الأولى في الثامنة إلا الربع مساء والإعادة الأولى في الواحدة إلا الربع صباحا والإعادة الثانية في تمام السابعة والنصف مساء والإعادة الثالثة في الثانية عشرة إلا ربع ظهرًا، كما يعرض بواقع 4 مرات أخرى عبر قناة سي بي سي دراما ويعرض العمل أيضا عبر قنوات دبي في العرض الخليجي.


"حرب أهلية" من بطولة يسرا وباسل خياط وجميلة عوض ومايان السيد، وأروى جودة ورشدي الشامي وسينتيا خليفة، وهو إنتاج العدل جروب، وتأليف منة القيعي وأحمد عادل، وإخراج سامح عبدالعزيز.

باسل خياط يسرا جميلة عوض مسلسل حرب أهلية

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