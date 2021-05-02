الأحد 02 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش اليمنى يسيطر على مواقع مهمة بعد هجوم على الحوثيين فى مأرب

الجيش اليمنى
الجيش اليمنى

أعلنت وزارة الدفاع في الحكومة اليمنية، استعادة مواقع من جماعة "أنصار الله" الحوثية، إثر معارك متواصلة منذ أكثر من 3 أشهر في محافظة مأرب شمال شرقي البلاد.

وأفاد موقع وزارة الدفاع "26 سبتمبر"، التابع للحكومة المعترف بها دوليًا، بأن "قوات الجيش الوطني نفذت صباح اليوم عملية هجومية واسعة على مواقع يتمركز فيها الحوثيون في جبهة الكسارة شمال غربي مأرب، تمكنت خلالها من تحرير واستعادة مواقع مهمة".

وأضاف أن "أهمية المواقع التي سيطرت عليها قوات الجيش تكمن في كونها تشرف على خطوط إمداد الحوثيين".

وأشار إلى أن "الجيش قصف بالمدفعية تجمعات للحوثيين في جبهة صرواح غربي مأرب، وألحق خسائر بشرية ومادية في صفوفهم، في حين تمكنت قواته من إسقاط طائرة مسيرة كانت تقوم بمهمة استطلاعية للحوثيين".

وتشهد محافظة مأرب معارك محتدمة بين الجيش اليمني والمقاتلين الحوثيين، إثر إطلاق الجماعة حملة عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة التي تمثل أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة.

وفي وقت سابق، قال قائد اللواء 17 مشاة بمحور محافظة تعز اليمنية، العميد الركن عبدالملك الأهدل، بأن المعارك التي يخوضها الجيش في جبهتي مقبنة والكدحة بالريف الغربي، مصيرية ومهمة.

وأكد أن الجيش يسعى من خلالها إلى تطهير كل المناطق الجبلية في الجبهتين، وصولًا إلى منطقة البرح من أجل فك الحصار المفروض من قبل ميليشيات الحوثي على السكان، وفقًا لموقع "سبتمبر نت".

تأتي تصريحات "الأهدل" بالتزامن مع استمرار المعارك بين الجيش اليمني وميليشيات الحوثي في أرياف تعز، والذي أشار إلى أنه خلال الأيام الماضية فقدت الميليشيا عشرات القادة الميدانيين في صفوفها، إضافة إلى تدمير عدد من الأطقم والآليات العسكرية والأسلحة التي اغتنمها الجيش طوال الفترة السابقة.

كما شدد على أن التقدم الميداني كبير جدًا في أرياف المحافظة الواقعة جنوب غربي البلاد، موضحًا أن المناطق التي تم تحريرها بتعز استراتيجية ومهمة، وفيها تلقت الميليشيات الحوثية خسائر فادحة بشريًا وفي العتاد والسلاح.

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