ظهور محمود حافظ.. تفاصيل الحلقة 20 من مسلسل «ضل راجل»

انتهى عرض الحلقة العشرين من مسلسل "ضل راجل" الذي يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال وبعض عبر شاشة قناة الحياة، حيث بدأت بأحداث مشوقة ورصد الضابط الشخصية التي يقدمها الفنان محمود عبدالمغني تحركات أصدقاء شهد وذلك بعد أن تعرض والدها الشخصية التي يقدمها الفنان ياسر جلال للحبس على ذمة قضية قتل خميس العترة بينما شهدت الحلقة الظهور الأول للفنان محمود حافظ حيث يقدم شخصية المعلم مرسي في السجن صديق جلال.



ودارت المشاهد بينهما حول الظلم الذي وقع على جلال، حيث قام مرسي بتهدئته ولكن فور قيام جلال بقيام صلاة الفجر وعقب انتهاءه منها وجد المعلم مرسي مغشيا في السجن وطلب نقله إلى المستشفى.



وضمن أحداث الحلقة قام مجدي فكري الذي يقدم شخصية زوج شقيقة جلال بالبحث عن أوراق جديدة تثبت ملكية شقيقته الشخصية التي تقدمها الفنانة رباب ممتاز في البيت الكبير، بينما ظهر في بعض المشاهد الفنان أحمد حلاوة والفنانة أنعام سالوسة وآخرون.



وكشفت الحلقة أيضا عن قيام شهد بالتواجد مع الدكتورة ملك الشخصية التي تقدمها الفنانة اللبنانية نور وذلك من أجل الحديث معها عن ما حدث لها من اجهاض وسحل في بداية الحلقات الأولى، بينما قامت الدكتورة ملك بإرجاعها إلى منزلها مرة أخرى لترى والدتها هدى الشخصية التي تقدمها الفنانة نرمين الفقي.

وطالبت نرمين الفقي بشخصيتها والدة شهد بأن تذهب لوالدة سليم الشخص الذي فعل بابنتها ما حدث لتكشف لها أنها والدة أم ابنها الذي لا يعترف بها لتنتهي الحلقة العشرين عند هذا المشهد، بينما كشفت الحلقة عن العثور على من قام بقتل خميس العترة الشخصية التي يقدمها الفنان محمد أبوالنجا.



وكانت قناة الحياة قد أعلنت مواعيد عرض مسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال، على شاشتها، وذلك فى تمام الساعة 11:30 مساء يوميا، ويعاد الساعة 4:00 صباحًا، أول مرة، ثم الإعادة الثانية 7:45 صباحا، والإعادة الثالثة 4:45 مساء.



مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، ويقدم العمل نموذجا للرجل المصرى، بأنه ظهر وسند لأهل بيته، ويبث العمل روح ضرورة احتواء الرجل لأهل بيته.