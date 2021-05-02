الأحد 02 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ياسين التهامى يحيى ليلة رمضانية وسط أجواء حماسية بدار الأوبرا (صور)

المنشد ياسين التهامي
المنشد ياسين التهامي

احتفلت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، بعيد العمال، حيث أحيا كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب، بقيادة المايسترو الدكتور محمد عبد الستار وتحت إشراف الفنان عبد الوهاب السيد، على المسرح الكبير أمسية رمضانية تضمنت مجموعة مختارة من الأعمال الغنائية الحماسية التى تدعو لدفع عجلة الإنتاج وتحث على بذل المزيد من الجهد لاستكمال بناء الوطن. 

وتضمنت الأعمال الغنائية "مطلوب من كل مصري" أداء مريم عادل، "أغلى اسم" أداء أمانى، "أم الصابرين" أداء لوجين تامر، "يا عروس النيل" أداء شمس الأسوانى، "تعظيم سلام" أداء سيد جلال، "الله ع المستقبل" أداء إسراء عصام، "إن كان ع القلب" أداء يوسف حسن ومصطفى ناصر، "مصريتنا" أداء ماجدى الحسينى، "يا شباب آن ألاوان" أداء أحمد مجدى، "الوطن الأكبر" أداء ماجدى الحسينى - رحمة عصام وريم، "المصريين أهم" أداء سيليا محمد، إلى جانب أداء جماعى لأعمال "دقت ساعة العمل"، "الحلوة دي"، "وده مين"، "صوت بلادي"، "الجيل الصاعد"، "مصانع الرجال"، "وتعيشي يا بلدي".

وبالتزامن مع ذلك، خلق شيخ المنشدين ياسين التهامى حالة من السمو الوجدانى فى حفله الذى أقيم على مسرح النافورة واستقبل مريديه من مختلف الثقافات والفئات العمرية ملتزمين بالإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد لترتقى المشاعر إلى عنان السماء.

وأنشد التهامي عددًا من أبيات الأشعار الصوفية، وقصائد المديح النبوى والابتهالات التى تفاعل معها الحضور ليلقى الضوء على مجموعات نادرة من الأعمال والقصائد التراثية، ويؤكد استعادة الإنشاد الدينى لأمجاده ومكانته المرموقة التى احتلها على ساحة الفنون العربية.

 

 

حفل ياسين التهامي بدار الأوبرا

حفل ياسين التهامي
حفل ياسين التهامي
حفل ياسين التهامي
حفل ياسين التهامي
حفل ياسين التهامي
حفل ياسين التهامي
حفل ياسين التهامي
حفل ياسين التهامي
حفل ياسين التهامي
حفل ياسين التهامي
حفل ياسين التهامي
حفل ياسين التهامي
حفل ياسين التهامي
حفل ياسين التهامي
حفل ياسين التهامي
حفل ياسين التهامي
حفل ياسين التهامي
حفل ياسين التهامي
حفل ياسين التهامي
حفل ياسين التهامي
حفل ياسين التهامي
حفل ياسين التهامي
حفل ياسين التهامي
حفل ياسين التهامي
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