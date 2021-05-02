أسعار العملات الأجنبية فى البنوك المصرية اليوم الأحد 2-5-2021

يُقدم لكم موقع "الدستور" أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه في الأسواق المحلية اليوم الأحد 2-5-2021، وفقًا لآخر تحديثات بالبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المصري.

أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية اليوم الأحد 2-5-2021

سعر الدولار الأمريكي في البنوك المصرية

جاء متوسط سعر الدولار الأمريكي في مواجهة الجنيه المصري عند مستوي 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

وجاء أعلى سعر للدولار في البنك الأهلي الكويتي، بمستهل تعاملات اليوم ، عند 15.65 جنيه للشراء،وعرض البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك فيصل الإسلامي، والمصرف المتحد، والبنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية، أقل سعر للدولار الأمريكي أمام الجنيه في السوق المصرية، عند 15.61 جنيه للشراء.

سعر اليورو الأوروبي في مصر اليوم

جاء متوسط سعر اليورو الأوروبي في مواجهة الجنيه المصري عند 18.86 جنيه للشراء، و 18.98 جنيه للبيع، وفقًا للتحديثات الأخيرة في البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالأسواق المصرية.

وجاءت أعلى قيمة لسعر اليورو في السوق المحلية المصرية أمام الجنيه داخل بنك الأهلي الكويتي، عند 18.87 جنيه للشراء، و19.02 جنيه للبيع ، بينما تداول بنك مصر سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند أدنى مستوى في السوق، ليسجل 18.77 جنيه للشراء، و 19.05 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

استقرت مستويات الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه عند مستوى 21.66 جنيه للشراء، و21.80 جنيه للبيع في البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المصري.

وعرض بنك الأهلي الكويتي أعلى مستوى للجنيه الإسترليني عند 21.70 جنيه للشراء، و21.89 جنيه للبيع، بينما جاء أدنى سعر للعملة الإنجليزية داخل السوق المحلية، جاء عند 21.56 جنيه للشراء و21.93 جنيه للبيع داخل بنك مصر.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

جاء متوسط سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم مستقرا عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وعرض أعلى قيمة للريال السعودي في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه داخل بنك بلوم، وبنك عودة، وبنك المشرق، وبنك الأهلي المتحد، وبنك قطر الوطني، وبنك HSBC، والمصرف العربى الدولي، عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع ،تداول المصرف المتحد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري عند أدنى مستوى فى السوق ، ليسجل 4.03جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.