الأحد 02 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الذهب فى السوق المحلى المصرى اليوم الأحد 2-5-2021

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم

ارتفعت  أسعار الذهب في السوق المحلي المصري بقيمة 3 جنيهات اليوم الأحد 2-5-2021، وجاء سعر عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن، نحو 776 جنيهًا للجرام؛ غير شاملة المصنعية التى تختلف من عيار لآخر.

 

أسعار الذهب علي المستوي العالمي

 

تشهد أسعار  أوقية الذهب عالميًّا حالة من الثبات بشكل ملحوظ فى بورصة المعادن العالمية، لتستقر معها أسعار الذهب اليوم بشكل ملحوظ في محالّ الذهب بسوق الصاغة المحلية.

 

تعرف علي أسعار الذهب في السوق المحلي المصري اليوم الأحد 2-5-2021

 

جرام الذهب عيار 24

 

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 استقرارًا خلال التعاملات اليوم ليسجل 887 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته هى الأعلى.

 

جرام الذهب عيار 21

 

و جاء سعر جرام الذهب عيار 21 (776) كما لم يتغير سعر جرام الذهب عيار 21 بشكل ملحوظ ليسجل 776 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

 

جرام الذهب اليوم عيار 18

 

و ثبت سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 664 جنيهًا فى التعاملات اليوم؛ و هو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

 

الجنيه الذهب اليوم 

 

و سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6208 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري و الصعيد.

 

أوقية الذهب عيار 24

 

و سجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27495 جنيهًا، و تزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة و الأقل تشكيلًا في مصر.

 

كيلو الذهب عيار 24

 

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالى 887 ألف جنيه، اليوم، و يزِن 1000 جرام.

 

يشار إلي أن أسعار الذهب تشهد تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، علي المستوي العالمي  بتغير السعر صعودًا وهبوطًا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين .

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