الأحد 02 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الإسكندرية فى جولة لمتابعة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية

جولة مفاجئة لمحافظ
جولة مفاجئة لمحافظ الإسكندرية

أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جولة مفاجئة بنطاق حى العجمي، في ساعات متأخرة من الليل، لمتابعة مدي الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار جائحة كورونا. ومتابعة الإلتزام بمواعيد الغلق للمحال التجارية والمطاعم والكافيهات، بحضور اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، والسيد موسى رئيس حي العجمي والجهات المعنية.

ورصد محافظ الإسكندرية عددًا من المخالفات بنطاق الحي وأمر علي الفور رئيس الحي وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية برفع كافة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالها، مشددًا على أنه لا تهاون مع المقصر.

كما رصد المحافظ مشكلة لتراكم القمامة أمام سوق الهانوفيل، حيث أمر مسئولي شركة النظافة برفع تراكمات القمامة فوراً، مشددًا عليهم بضرورة تكثيف دوريات أعمال رفع القمامة علي مدار اليوم.

علي الصعيد ذاته؛ أكد «الشريف» علي استمرار الجولات المرورية المفاجئة علي مستوي أحياء المحافظة لمتابعة الإلتزام بمواعيد غلق وفتح المحال التجارية والمطاعم والكافيهات، وكذا الإلتزام بتطبيق جميع الإجراءات الإحترازية والوقائية، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.

وكان قد أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، توجيهات مشددة لجميع الأحياء والمديريات والجهات التابعة للمحافظة ، بضرورة زيادة معدلات إنجاز العمل خلال شهر رمضان المبارك بالمشروعات الجاري تنفيذها علي مستوي المحافظة، واستمرار حملات أزالة الاشغالات والتعديات، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية. 

وأكد «الشريف» أن المحافظة وجهاتها التابعة حريصة علي سرعة تنفيذ المشروعات والأعمال التي تتعلق بتقديم خدمة للمواطن سواء مشروعات الصرف الصحي، ومياه الشرب ، ورصف الطرق ، وتطوير الميادين ، أو مشروعات مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة " ، كما شدد علي استمرار أعمال التفتيش المفاجئ علي مراكز تقديم الخدمة للمواطنين، وإحكام الرقابة علي الأسواق، والتصدي للمخالفات والتعديات علي أملاك الدولة.

جولة مفاجئة لمحافظ الإسكندرية
جولة مفاجئة لمحافظ الإسكندرية
جولة مفاجئة لمحافظ الإسكندرية
جولة مفاجئة لمحافظ الإسكندرية
جولة مفاجئة لمحافظ الإسكندرية
جولة مفاجئة لمحافظ الإسكندرية
جولة مفاجئة لمحافظ الإسكندرية
جولة مفاجئة لمحافظ الإسكندرية
جولة مفاجئة لمحافظ الإسكندرية
جولة مفاجئة لمحافظ الإسكندرية
جولة مفاجئة لمحافظ الإسكندرية
جولة مفاجئة لمحافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية حي العجمي جولة مفاجئة الإسكندرية الاجراءات الاحترازية

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