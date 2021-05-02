مشاجرة بين عائلتين بالأسلحة النارية والبيضاء على كوبرى الصوفى فى الفيوم

نشبت مشاجرة، بين عائلتين خضير والبنا، وأصيب 4 أشخاص خلال المشاجرة، وتم نقلهم لمستشفى الفيوم العام.



وتلقى اللواء رمزي المزين مدير أمن الفيوم، إخطار من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ لمأمور قسم أول الفيوم العميد أمير السحلى، بحدوث مشاجرة وإصابات علي كوبرى الصوفى بين عائلتين، أحدهم من عائلة خضير بالصيفية القديمة، والأخرى من عائلة البنا بدرب الطباخين، وتم فيها إطلاق النار من فرد خرطوش متبادل بين شباب العائلتين بسبب خلافات قديمة منذ 3 سنوات، وعلى إثرها أصيب 4 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفي الفيوم العام، وهم "مصطفي م أ" و"محمد ح" وتم تحويل اثنين آخرين لمستشفي الرمد لاصابتهم بطلقات خرطوش في العين.



وتمكن الرائد حسين فواد رئيس مباحث قسم شرطة أول الفيوم، من ضبط أفراد المشاجرة والأسلحة المستخدمة وعمل كردون أمني على منازل العائلتين لعدم تجديدها مرة أخرى، وفرض حراسة على المصابين لحين تلقي علاجهم وعرضهم علي النيابة العام.



تم اتخاذ الاجراءات القانونية وعمل محضر بالواقعة وإرساله للنيابة العامة لاستكمال التحقيق.