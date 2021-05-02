أعمال الشعر الصوفى العربى ببيت الست وسيلة و«حلو زى عزيزة» بمركز الحرية

مع بلوغ شهر رمضان المبارك ليلته العشرين٬ يواصل صندوق التنمية الثقافية٬ في التاسعة من مساء اليوم الأحد٬ فعاليات البرنامج الثقافي والفني الذي ينظمه الصندوق٬ للاحتفال بالشهر الفضيل٬ في كافة مراكزه الثقافية والإبداعية في كافة محافظات الجمهورية٬ مع التشديد على كافة الإجراءات الاحترازية٬ للوقاية من وباء كورونا٬ والتي يحرص ويؤكد عليها صندوق التنمية الثقافية٬ بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.

ويقدم بيت الشعر العربى٬ في مقره الكائن بيت الست وسيلة٬ خلف الجامع الأزهر، أمسية شعرية رمضانية تتناول أشهر ما قدم من أعمال الشعر الصوفى العربى لأقطاب شعراء المتصوفة٬ من بينهم: الحلاج٬ ابن الفارض٬ السهروردي٬ شمس الدين التبريزي٬ جلال الدين الرومي٬ وغيرهم.

وبحسب الباحث دكتور رفعت عبد الله سليمان٬ فإن التصوف الإسلامي جزء أساسي في التراث الإسلامي حيث تبوأ مكانا هاما في الفكر العربي الإسلامي، والاهتمام بالتصوف قديم، تناوله المؤرخون والعلماء العرب والمسلمون كالطوسي، والكلاباذي، والقشيري وغيرهم، كما ألف فيه الفلاسفة كابن سينا والغزالي وابن خلدون، وتجادل فيه الفقهاء وعلماء الكلام إضافة إلى جهود المستشرقين، ولم يتفق هؤلاء على رأي واحد سواء تعلق الأمر بحدوده أو أصوله فاختلفت الآراء والمشارب حوله، فالتصوف ليس ظاهرة إسلامية خاصة بل إن جذوره وعروقه تمتد في أي فكر ديني عمومًا، حتى أن كثيرًا من الدارسين ربطه بأصول غير إسلامية كالمسيحية والهندية والفارسية والفلسفة اليونانية، بينما يرفض رأي آخر هذه الصلات جملة وتفصيلاً ويرده إلى أصوله الإسلامية ومنابعه الأولى القرآن والسنة.

وفى السيدة نفيسة، يقيم مركز طلعت حرب الثقافى كورال الغناء بالمركز أمسية طربية متميزة يقدمها شباب وبنات منطقتى زينهم والسيدة نفيسة، كما يقدم أيضاً كورال أطفال مركز إبداع الطفل ببيت العينى ــخلف الجامع الأزهرــ حفل لأشهر الأغانى الرمضانية تحت إشراف الفنانة إيمان سليمان.. يعقبه ورشة عرائس وحكى بعنوان "حكايات ماما ستو" وتقدمها رحمة محجوب .

وفى الإسكندرية٬ يستقبل مركز الحرية للإبداع٬ التابع لصندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية٬ عرض الحكى والغناء "حلو زى عزيزة"٬ والذي يقدمه فريق عالم موازي ٬ العرض من تأليف محمد عبد القادر وإخراج محمد فاروق بمركز الحرية للإبداع، ويتناول عرض "حلو زي عزيزة" مزج الحكايات التراثية الخيالية على لسان رواة تراثيين حقيقيين.

