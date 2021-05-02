الأحد 02 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأردن يسجل ثلاث حالات إصابة بالسلالة الهندية لفيروس كورونا

كورونا في الأردن
كورونا في الأردن

قال وزير الصحة الأردني فراس الهواري في تصريح لتلفزيون المملكة التابع للدولة إن الأردن رصد
ثلاث حالات إصابة بالسلالة الهندية من فيروس كورونا لأشخاص لم يسافروا إلى الخارج.
 

وقال الوزير "حالتان سجلتا في عمّان وواحدة في الزرقاء لأشخاص لم يسافروا ما يؤكد أن ظهور الحالات المتحورة ليست بالضرورة أن تكون قد أتت من الخارج وإنما نتيجة التكاثر النوعي".
 

وسجل الأردن اليوم السبت 704 حالات إصابة و35 وفاة ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى 712077 إصابة و8871 وفاة منذ ظهور الجائحة وذلك وفقا لبيانات وزارة الصحة.

تعليمات منظمة الصحة العالمية 

 

شددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا،  وذلك وفقا لما ذكره موقع TheHealthSite. 

 

وقالت منظمة الصحة العالمية فى تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة إنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

 

إرشادات منظمة الصحة العالمية

 

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق «كوفيد-19»، وكذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج و الموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

 

وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان و الأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

 

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

يسجل اصابة الأردن فيروس كورونا كورونا هندية فيروس الهند فيروس كورونا ا فيروس كورون السلالة الهندية

الأكثر قراءة

تطورات الحالة الصحية لـ سمير غانم و دلال عبد العزيز

«كُلُّ نَفْسٍۢ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ».. الزميل محمود عرفات فى ذمة الله

الصحة: 1032 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و63 حالة وفاة

شاب يخلع ملابسه في «مترو السادات».. ومصدر أمني يكشف التفاصيل

بث مباشر.. ظهور النور المقدس من قبر المسيح بكنيسة القيامة بالقدس

بدأت بدلال ودنيا.. القصة الكاملة لإصابة أسرة سمير غانم بكورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام زكريا

عائلة البهجة.. سمير ودلال ودنيا وإيمى.. الحب يهزم «كورونا»

وائل لطفي

وائل لطفى يكتب: الخطيئة التي فتحت طريق «القاهرة - كابول»!

محمد الباز

د.محمد الباز يكتب: قصة العبور الكبير إلى الدولة الوطنية

وائل لطفي

وائل لطفي يكتب: «30 يونيو» التي حاصرت الإرهاب

صور

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

مشاركة شعبية حاشدة في جنازات قتلى حادث التدافع فى جبل ميرون (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«الإسلامية المسيحية»: الاعتداء على المحتفلين بسبت النور عنصرية وتطرف فاضح

البرلمان العربي يدين رفض إسرائيل مشاركة أهالي القدس في الانتخابات الفلسطينية

فلسطين تسجل 8 وفيات و664 إصابة جديدة بفيروس كورونا