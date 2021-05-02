غلق وتشميع قاعة أفراح مخالفة وحملة مكبرة علي الكافيهات والمقاهى بالباجور

تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الحملات الدورية بنطاق المحافظة للتأكد من تنفيذ قرارات مجلس الوزراء وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة كورونا، مع ضرورة المتابعة اليومية على أرض الواقع للتأكد من تنفيذ التوجيهات بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.



قام المحاسب السيد عبد العال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور وبالتنسيق مع الجهات الأمنية بغلق وتشميع قاعة أفراح تم تغير النشاط بها مخالفًا لقرار مجلس الوزراء حيث تم عمل معرض لبيع المنتجات، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.



وأضاف عبد العال أنه تم شن حملة مكبرة للمرور على الكافيهات والمقاهي للتأكد من تطبيق الإجراءات الأحترازية لمواجهة فيروس كورونا، أسفرت الحملة عن ضبط 10 شيش من المقاهي وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



وناشد محافظ المنوفية جموع المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية بنطاق المحافظة والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة الصحة حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

وعلى صعيد متصل قامت الوحدة المحلية لحي شرق شبين الكوم في المرور على المطاعم والمحلات التجارية والمواقف لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية وتحرير غرامة فورية لعدم ارتداء كمامات الطبية واتخاذ اجراءات قانونية ضد المخالفين، وبمنتهي الحزم خاصة في الأماكن العامة والمطاعم، والكافيهات والتشديد بالالتزام بالإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات الطبية للحد من كورونا، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم بالمرور على المطاعم والمحلات التجارية لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية بالوحدات القروية بالبتانون والمصيلحة وميت خلف وتحرير ٢٥ غرامة فورية لعدم ارتداء كمامات طبية.

كما تم تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بالمرور على مواقف سيارات (كفر داوود - الخطاطبة - السادات) للتأكد من ارتداء الكمامات للحد من كورونا.