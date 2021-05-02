«شم النسيم عيد المصريين» و«مختارات من الفن الأوربى» على طاولة الأعلى للثقافة

ينظم المجلس الأعلى للثقافة٬ في العاشرة والنصف من مساء غد الإثنين٬ أمسية “أونلاين"٬ عبر تطبيق "زووم"٬ تحت عنوان "شم النسيم عيد المصريين.. كيف احتفل المصريون بعيدهم عبر التاريخ"٬ وذلك بمشاركة أساتذة التاريخ والآثار والتراث الشعبي.

ويشارك في أمسية "شم النسيم عيد المصريين"، كل من: الدكتور سميح شعلان، أستاذ الفنون الشعبية بأكاديمية الفنون، ومقرر لجنة الفنون الشعبية بالمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور عبد الرحيم ريحان، مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمي بجنوب سيناء، ومدير عام المركز العلمي للآثار والفنون الإسلامية بطور سيناء بوزارة السياحة والآثار، وعضو لجنة التاريخ والآثار بالمجلس.

كما يشارك بالأمسية، الدكتور لؤي سعيد، مدير مركز التراث القبطي بمكتبة الإسكندرية، والدكتورة ماري ميساك، أستاذة الآثار والفنون القـﭙطية المساعدة بكلية سياحة وفنادق جامعة حلون، وعضو لجنة التاريخ والآثار بالمجلس، والمؤرخ الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة القاهرة.

وفي سياق متصل، وفي الحادية عشر مساء نفس اليوم٬ يبث الجزء الثالث من محاضرة للفنان الدكتور أبو بكر النواوي٬ بعنوان "مختارات من الفن الأوروبي"٬ والتي تنظمها لجنة الفنون التشكيلية والعمارة بالمجلس.

يأتي ذلك في إطار الفعاليات الثقافية التي تنظمها لجنة الفنون التشكيلية والعمارة برئاسة الدكتورة دليلة الكرداني؛ وضمن برنامج “دعم مبادرة الثقافة بين إيديك"، والتي تتضمن عرض عدد من الأفلام التسجيلية للرموز ورواد فن العمارة والفنون التشكيلية بمصر، بالإضافة إلى عرض لعدد من المؤلفات المهمة في المجالين.

ويشير الفنان أبو بكر النواوي٬ إلى المؤثرات التي انعكست عليه فكريًا وفنيًا، قئلًا: «هي الحياة، والإنسان بكل أماله ومخاوفه بكل ما فيه من قوة وكل ما فيه من ضعف، الإنسان الذي يعمر الكون بالعمل والجهد الشاق، والإنسان الذي يدمر ويقهر أخيه الإنسان ويتآمر عليه».

ويتابع النوواي: «هذا الإنسان هو محور العمل عندي في صراعه مع الحياة أو انسجامه معها، لذا فالرسم عندي هو اتصال حقيقي بين عملية الإبداع الفني من ناحية والحياة بكل ما فيها أوعليها من ناحية أخرى».

واختتم: «الرسم عندي لا يكون باستخدام خامات معينة أو بالاستغناء عن الألوا، بل هي عملية الحوار التي لابد وأن تكون الطبيعة أهم محاورها، الرسم عندي هو المعنى الكامل لكلمة تصميم، والمعنى الكامل لكلمة تكوين، والمعنى الكامل لكلمة مضمون، والمعنى الكامل لكلمة فن».