حملة مكبرة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا بأشمون

شن سامي سرور، رئيس مركز ومدينة أشمون، ترافقه ميرفت طاحون نائب رئيس مركز ومدينة أشمون لشئون المدينة، حملة مكبرة للتفتيش على المحلات التجارية والورش والكافيهات والمواقف بالمدينة، والتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

كما شملت الحملة رفع وإزالة كافة الاشغالات بالشوارع، وذلك بحضور أحمد قرقوش رئيس قسم الاشغالات، والنقيب السيد أبو حسانين رئيس شرطة المرافق، ورجال الشرطة بأشمون.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، بالتواجد الميداني والمتابعة الدورية والمستمرة، والتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء .

وأسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر غرامات فورية لغير الملتزمين بارتداء الكمامات الطبية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، كما تم تحرير 5 محاضر إشغال، وتحرير 35 حالة إزالة فورية، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتنبيه علي المواطنين بإرتداء الكمامات الطبية، والالتزام بمواعيد الغلق المقررة حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

من جانبة، أكد سامي سرور، رئيس مركز ومدينة أشمون، على استمرار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء وتطبيق الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف المتابعات اليومية على أرض الواقع للتأكد من تنفيذ التوجيهات والتعليمات بكل دقة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والحد من انتشار الفيروس، مناشدًا المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة الصحة لتخطي هذه المرحلة الراهنة بأمن وسلام.

وعلى صعيد متصل، شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بمنتهى الحزم، خاصة في الأماكن العامة والمطاعم و الكافيهات، والتشديد بالالتزام بالإجراءات الوقائية، وارتداء الكمامات الطبية للحد من كورونا.