تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 2-5-2021

يقدم "الدستور" تفاصيل حالة الطقس في مصر اليوم الأحد 2-5-2021، من خلال التقرير التالى الذي يحتوي على كافة المعلومات عن حالة الطقس اليوم، وفقا لخبراء هيئة الأرصاد الجوية.

ويتوقع الخبراء، استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم على أغلب أنحاء البلاد، مع نشاط لحركة الرياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء.

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 2-5-2021

وتستمر الموجة الحارة التي تتعرض بها البلاد، يصاحبها المزيد من الارتفاع في درجات الحرارة، وطقس السواحل الشمالية يكون حارًا نهارًا، معتدلًا ليلا، والرياح معتدلة على السواحل الشرقية والغربية، وطقس جنوب سيناء شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، والرياح نشطة على مناطق من جنوب سيناء، وطقس شمال الصعيد حار نهارًا، معتدل ليلا والرياح نشطة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة، معتدل ليلا، والرياح معتدلة.

نستعرض لكم خلال التقرير التالي كافة درجات الحرارة على مستوى المحافظات بجمهورية مصر العربية، كما هو موضح بالتالي:

درجات الحراراة المتوقعة اليوم الأحد فى محافظات مصر بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية

القاهرة

العظمى ٣٧

الصغرى ٢٠

الإسكندرية

العظمى ٣٢

الصغرى ٢٠

وادي النطرون

العظمى ٣٤

الصغرى ١٩

طنطا

العظمى ٣٦

الصغرى ٢٠

شبين الكوم

العظمى ٣٧

الصغرى ٢٠

دمنهور

العظمى ٣٥

الصغرى ٢٠

بلطيم

العظمى ٢٩

الصغرى ١٩

مطروح

العظمى ٣١

الصغرى ١٩

السلوم

العظمى ٣٦

الصغرى ١٨

سيوة

العظمى ٤٠

الصغرى ٢٣

بورسعيد

العظمى ٢٨

الصغرى ٢٠

دمياط

العظمى ٢٧

الصغرى ١٩

الزقازيق

العظمى ٣٧

الصغرى ٢٠

المنصورة

العظمى ٣٦

الصغرى ٢٠

الإسماعيلية

العظمى ٣٧

الصغرى ٢١

السويس

العظمى ٣٧

الصغرى ٢١

العريش

العظمى ٣١

الصغرى ١٩

رفح

العظمى ٣٠

الصغرى ١٨

رأس سدر

العظمى ٣٧

الصغرى ٢١

نخل

العظمى ٣٥

الصغرى ١٦

نويبع

العظمى ٣٦

الصغرى ٢٦

وقدمنا لكم خلال التقرير السابق كافة تفاصيل حالة الطقس اليوم وكذلك بيان درجات الحرارة المتوقعة فى محافظات مصر وفقا لخبراء هيئة الأرصاد الجوية، وأيضا توقعات الخبراء لدرجات الحرارة في كافة المحافظات على مستوي الجمهورية، ونستعرض لكم تقرير يومي يتضمن أخر تحديثات الطقس.