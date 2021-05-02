بعد عرضها فى «الاختيار 2».. القصة الكاملة لاغتيال النائب العام الراحل هشام بركات

كشفت الحلقة 19 من "الاختيار 2" عن تجهيز ضباط الأمن الوطنى وقوات مكافحة الإرهاب بقيادة الضابط زكريا يونس "كريم عبد العزيز" والضابط أحمد فايز كمينًا للإرهابى همام عطية مؤسس خلية أجناد مصر الإرهابية.

وشهدت الحلقة اغتيال النائب العام الأسبق هشام بركات في 29 يونيو 2015، عن طريق سيارة مفخخة استهدفت موكبه خلال تحركه من منزله بمدينة نصر.

وترصد"الدستور" أبرز المعلومات عن الحادث في السطور التالية:

- في 29 يونيو 2015 أغتيل المستشار هشام بركات عن طريق سيارة مفخخة استهدفت موكبه خلال تحركه من منزله إلى مقر عمله بدار القضاء العالي في وسط القاهرة.

- أصيب النائب العام على إثر التفجير بنزيف داخلي وشظايا وأجريت له عملية جراحية دقيقة فارق في أعقابها الحياة في مستشفى النزهة الدولي.

- نتج عن الحادث إصابة قائد حرس موكبه و3 آخرين من طاقم الحراسة ما بين كدمات وحروق ناتجة عن شظايا إثر الانفجار.

- أبرز قراراته التي قام باتخاذها إعطاء الأمر بفض اعتصامي رابعة والنهضة، والأمر بالتحفظ على أموال جماعة الإخوان الإرهابية، وإحالة قيادات الجماعة إلى محكمة الجنايات في قتل المتظاهرين وغيرها من القضايا، وإدراج قيادات الجماعة على القوائم الإرهابية، حتى إحالة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى محكمة الجنايات.

- فى مايو 2016، قرر النائب العام المستشار نبيل صادق، إحالة 67 متهمًا فى قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، إلى محكمة الجنايات.

- وكانت مصلحة السجون في فبراير 2019 قد نفذت حكم الإعدام شنقًا بحق 9 متهمين باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، في يونيو 2015، أثناء خروجه من منزله بمنطقة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، وذلك بعد انتهاء جميع درجات التقاضي.

- وتم تنفيذ الحكم داخل سجن استئناف القاهرة بحق كل من: «أحمد طه، أبوالقاسم أحمد، أحمد جمال حجازي، محمود الأحمدي، أبوبكر السيد، عبدالرحمن سليمان، أحمد محمد، أحمد محروس سيد وإسلام محمد».