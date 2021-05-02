«صحة البحر الأحمر»: الانتهاء من تطعيم العاملين بفنادق سفاجا والقصير ومرسى علم

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحر الأحمر الانتهاء من تطعيم العاملين بالقطاع السياحى بمدن جنوب المحافظة، وهي مدن سفاجا والقصير ومرسى علم، حيث إن صحة البحر الأحمر بدأت فى تطعيم جميع العاملين في قطاع السياحة في الثامن من شهر أبريل الماضي ضد فيروس كورونا المستجد.

وأكدت مديرية الشئون الصحية بالبحرالأحمر، أنه تم تجهيز أحد الأماكن بمدينة الغردقة كمركز تطعيم لجميع العاملين بالقطاع السياحى بمحافظة البحرالأحمر، مما يساهم في تنشيط حركة السياحة وتوافق مصر مع أي اشتراطات صحية دولية عند عودة حركة التنقل بين الدول.



وأكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ"الدستور"، في أنه ظل اتخاذ الدولة إجراءات للتعايش الآمن مع فيروس كورونا، وحرص الوزارة على التوازن بين استمرار عجلة الاقتصاد والتنمية والحفاظ على صحة المواطنين، تأتي عملية تلقيح العاملين بالقطاع السياحي وهو القطاع الاقتصادي الأهم للدولة لما يعكسه من اهتمام رئاسي من رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوفير كافة المتطلبات وإزالة العقبات أمام عملية التلقيح للعاملين بالقطاع السياحي كاملًا.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر، أن المديرية تقوم بالتنسيق مع مسئولي القطاع السياحي والمنشآت الفندقية، وتم تحديد عدد من الأماكن بالفنادق لتلقيح العاملين بها ضد فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه تم توفير عدد من الفرق الطبية المتخصصة والمدربة على العمل وتلقيح جميع العاملين، كما أن هناك تعليمات بتوفير اللقاح لكافة العاملين بالقطاع السياحي.

وكيل صحة البحر الأحمر: لدينا وفرة في المسلتزمات الطبية

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر، أن المستشفيات والإدارات الصحية بمدن المحافظة تعمل بدرجة الاستعداد القصوى، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن الفرق الطبية تقوم بواجباتها على أكمل وجه لتقديم الخدمة الطبية لمرضى قسم العزل والعنايات المركزة بمستشفيات المحافظة.

وأضاف أن المديرية شكلت غرفة عمليات مركزية تحت إشراف خاص منه، إلى جانب فتح خط ساخن مع جميع مستشفيات ومدن المحافظة، لتنفيذ خطة وزارة الصحة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه تم التنبيه على جميع الفرق الطبية باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء العمل، مع تقديم الإرشادات الصحية للمواطنين، والدعم النفسي لهم.

وأكد أنه يوجد مخزون كافٍ من المستلزمات الطبية والأكسجين اللازم، وأنه هناك احتياطي كافِ من الأكسجين ولايوجد نقص في أي مستشفى بالمحافظة.