عودة خزينة الفخرانى وإصابة سعد.. الحلقة 19 لمسلسل «نجيب زاهى زركش»

شهدت أحداث الحلقة 19 من مسلسل "نجيب زاهى زركش" للنجم الكبير يحيى الفخراني، العديد من الأمور الشائكة والمثيرة بشكل كبير، أبرزها عودة خزينة "نجيب باشا" الفخراني، الذي فوجئ أن "ليالي" تجسدها الفنانة الشابة نهى عابدين، هي من قامت بسرقتها بصحبة زوجها وأتت إلى القصر، وأعادت إليه الخزينة الخاصة به التى يخفي داخلها نتيجة تحليل الـ DNA الذي يكشف من يكون نجله من بين الثلاثي "سعيد وسعد ومسعد" ويجسدهم بالترتيب الفنانين الشباب إسلام إبراهيم وكريم عفيفي ورامز أمير.

"سعد" يعاني من أزمة نفسية

وفي مشهد آخر، دخل "سعد" الفنان كريم عفيفي، في حالة إغماء، فور علمه أنه لا ينتمي لأسرته، وفور إفاقته قرر أن يترك المنزل، وذهب إلى صديقه "سعيد" الفنان إسلام إبراهيم، في منزله وحكى له باكيا عن صدمة عمره وأخبره أنه اكتشف أن من يعيش معهم ليسوا اهله، ما أدخله في حالة نفسية سيئة.

زيادة الخلافات بين "مؤنس" ووالدته

من جانبه اتفق "مؤنس" الذي يجسده الفنان محمد إبراهيم، مع "نهى" خطيبته أنه سوف يبدأ مشروعًا جديدًا بعيدًا عن والدته "شيرين زركش" وتجسدها الفنانة أنوشكا، وأنه اختار ان يكمل حياته بدون أي مساعدة من أحد، وذلك بعد ما ذهب لإقناع والدته بارتباطه من "نهى"، لكنها رفضت الامر، واكدت له انها لا يمكن أن توافق على فكرة الارتباط لوجود فروقات في الطبقات الاجتماعية بينهما خاصة ان نهى ابنه عم صابر "عامل بوفيه".

ومن المتوقع أن تتصاعد الأحداث خلال الحلقة المقبلة، خاصة بعد معرفة نجيب زاهي زركش، ما حدث مع "سعد" ومن هنا تزداد حيرة "نجيب"، في رحلته للبحث عن ابنه، الذي أخبرته به زوجته "شفيقة" التى تجسد دورها الفنانة القديرة هالة فاخر، والتى اعترفت له قبل وفاتها انه لديه ابن منها وهو واحد بين الثلاثي "سعيد ومسعد وسعد" لكنها لم تقل له من قبل خوفا من ردة فعله وطردها من القصر وعدم الاعتراف به، خاصة أنها عاشت معه ٣٠ عاما دون زواج وقرر أن يتزوجها قبل وفاتها بيومين فقط.

أحداث مسلسل نجيب زاهي زركش 2021

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، ويناقش العمل علاقة الأب بالأبناء بطريقة واقعية لنماذج في حياتنا اليومية، ويبرز العلاقات الإنسانية بين أفراد المجتمع، من مختلف الأجيال والأعمار، والقضايا الشائكة، وكيفية إيجاد حلول لها، ويعرض المسلسل على قناتى ON وDMC.



فريق عمل مسلسل نجيب زاهي زركش رمضان 2021

يشارك في بطولة العمل عدد كبير من النجوم والشباب المتميزين منهم أنوشكا وهالة فاخر ومحمد محمود، إسلام إبراهيم ورامز أمير، كريم عفيفى، نهى عابدين، شيرين، رنا رئيس، تميم عبده ومحمد الصاوى، فتوح أحمد، والمسلسل من تأليف عبدالرحيم كمال ومن إخراج شادي الفخراني.