خبير بريطانى يحذر من احتمالات زيادة حالات كورونا مجددا

حذر كبير المستشارين العلميين السابق للحكومة البريطانية من احتمال "ازدياد" حالات الإصابة بفيروس كورونا مجددا، حيث لم يتلق العديد من البالغين التطعيم بعد، حسبما ذكرت "وكالة

الأنباء البريطانية بي أيه ميديا".



ونقلت إذاعة "راديو 4" المملوكة لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن البروفيسور مارك وولبورت، عضو المجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ، قوله: "نكاد نقترب من أن نكون قادرين على الانتقال إلى الخطوة التالية من تخفيف القيود، فمن الصواب تماما أن اللقاحات كانت ناجحة بشكل مذهل لكن الحماية لا تشمل الجميع".



وأضاف: "لدينا 35 % من البالغين الذين لم يتم تطعيمهم و 60 % تلقوا جرعة واحدة فقط، والحقيقة هي أن الفيروس لم يختف".



وتابع قائلا: "الخطأ الذي تم ارتكابه مرارا هو تخفيف القيود في وقت مبكر للغاية. ما نحتاج إلى القيام به هو خفض الأرقام بشكل واضح".

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية فى تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة إنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق «كوفيد-19»، وكذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج و الموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان و الأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.