الأحد 02 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

ننشر أسماء الفائزين بجائزة الدورة الثانية لـ«جائزة ابن خصيب للإبداع»

جائزة ابن خصيب للإبداع
جائزة ابن خصيب للإبداع

أعلنت إدارة منتدى ابن خصيب الثقافي نتائج الدورة الثانية لـ "جائزة ابن خصيب للإبداع"٬ الدورة الثانية ــ دورة الشاعر الكبير محمود حسن إسماعيل ــ والمخصصة لشباب المبدعين والنقاد في صعيد مصر، وذلك بناء على تقارير لجان التحكيم والتي ضمت مجموعة من أبرز الكتّاب والمبدعين والنقاد، وجاء تشكيل لجان التحكيم متوافقًا مع استراتيجية الجائزة في إشراك نخبة من المبدعين والنقاد الشباب في عمليات التحكيم.

ومن النقاد والمبدعين الذين شاركوا في تحكيم الجائزة: الكاتبة والناقدة دكتورة هويدا صالح- الشاعرة الدكتورة شيرين عبد العزيز- الشاعر والباحث جعفر أحمد حمدي- الشاعر والناقد محمد عبد المريد.

وجاء نتائج الدورة الثانية لــ "جائزة ابن خصيب للإبداع" دورة الشاعرالكبير (محمود حسن إسماعيل) كالتالي: أولا نتائج شعر الفصحى: المركز الأول وفاز به: أيمن منصور عبد العزيز سيد (المنيا)، المركز الثاني وحصل عليه: أحمد ثابت عبد الراضي علي (أسيوط) أما المركز الثالث فقد حُجب.

ثانيا نتائج شعر العامية: وجاء في المركز الأول: أيوب رزيق أيوب يعقوب (أسيوط) أما المركز الثاني ففاز به محمود وائل محمود عبد الحافظ (أسيوط)، وفي المركز الثالث محمد طارق محمد عبد الحميد (الجيزة)
المركز الثالث مكرر مصطفى محمد يوسف محمد (المنيا).
 
ثالثا نتائج القصة القصيرة: المركز الأول : حُجب. أما المركزالثاني: ولاء عطاالله أحمد عطاالله )أسيوط)٬ وكان المركز الثالث من نصيب حبيبة زين العابدين عبد الرسول (الجيزة).

رابعا المقال النقدي: تم حجب جائزة المقال النقدي لعدم التزام الأعمال المشاركة بشروط الجائزة.

ومن المقرر أن تقوم "دار روافد للنشر والتوزيع" بإصدار كتاب يضم الأعمال الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى في كل مجال، في مبادرة منهم تهدف لدعم وتشجيع شباب المبدعين في صعيد مصر. 

يشار إلى أن "جائزة ابن خصيب للإبداع"٬ جائزة سنوية أطلقها منتدى ابن خصيب الثقافي بالمنيا، وتهدف إلى اكتشاف ورعاية المواهب الأدبية والنقدية في مصر، إيمانًا من المنتدى بأهمية تشجيع الكتابات الأدبية الواعدة للشباب، ودعم مواهبهم وإحاطتها بما يليق من اهتمام إعلامي ونقدي، ومنح المبدع الشاب القوة الدافعة لاستكمال مشروعه الإبداعي، إلى جانب تنظيم الورش الأدبية والإبداعية الدورية. وقد خصصت أمانة الجائزة الدورة الأولى والثانية لشباب المبدعين في الصعيد، على أن يمتد نطاق المشاركة لكافة محافظات الجمهورية بدءًا من الدورة الثالثة.

جائزة ابن خصيب للإبداع دورة الشاعر محمود حسن إسماعيل هويدا صالح دار روافد للنشر والتوزيع شعر الفصحي

الأكثر قراءة

تطورات الحالة الصحية لـ سمير غانم و دلال عبد العزيز

الصحة: 1032 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و63 حالة وفاة

شاب يخلع ملابسه في «مترو السادات».. ومصدر أمني يكشف التفاصيل

بث مباشر.. ظهور النور المقدس من قبر المسيح بكنيسة القيامة بالقدس

بدأت بدلال ودنيا.. القصة الكاملة لإصابة أسرة سمير غانم بكورونا

تفاصيل 6 ساعات من الجحيم.. 10 سيارات إطفاء لإخماد حريق عقار بالكيت كات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام زكريا

عائلة البهجة.. سمير ودلال ودنيا وإيمى.. الحب يهزم «كورونا»

وائل لطفي

وائل لطفى يكتب: الخطيئة التي فتحت طريق «القاهرة - كابول»!

محمد الباز

د.محمد الباز يكتب: قصة العبور الكبير إلى الدولة الوطنية

وائل لطفي

وائل لطفي يكتب: «30 يونيو» التي حاصرت الإرهاب

صور

جنود مجهولة

مشاركة شعبية حاشدة في جنازات قتلى حادث التدافع فى جبل ميرون (صور)

تشييع جثمان فقيد الحركة العمالية محمد وهب الله إلى مثواه الأخير (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«الإسلامية المسيحية»: الاعتداء على المحتفلين بسبت النور عنصرية وتطرف فاضح

البرلمان العربي يدين رفض إسرائيل مشاركة أهالي القدس في الانتخابات الفلسطينية

فلسطين تسجل 8 وفيات و664 إصابة جديدة بفيروس كورونا