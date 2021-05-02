ننشر أسماء الفائزين بجائزة الدورة الثانية لـ«جائزة ابن خصيب للإبداع»

أعلنت إدارة منتدى ابن خصيب الثقافي نتائج الدورة الثانية لـ "جائزة ابن خصيب للإبداع"٬ الدورة الثانية ــ دورة الشاعر الكبير محمود حسن إسماعيل ــ والمخصصة لشباب المبدعين والنقاد في صعيد مصر، وذلك بناء على تقارير لجان التحكيم والتي ضمت مجموعة من أبرز الكتّاب والمبدعين والنقاد، وجاء تشكيل لجان التحكيم متوافقًا مع استراتيجية الجائزة في إشراك نخبة من المبدعين والنقاد الشباب في عمليات التحكيم.



ومن النقاد والمبدعين الذين شاركوا في تحكيم الجائزة: الكاتبة والناقدة دكتورة هويدا صالح- الشاعرة الدكتورة شيرين عبد العزيز- الشاعر والباحث جعفر أحمد حمدي- الشاعر والناقد محمد عبد المريد.



وجاء نتائج الدورة الثانية لــ "جائزة ابن خصيب للإبداع" دورة الشاعرالكبير (محمود حسن إسماعيل) كالتالي: أولا نتائج شعر الفصحى: المركز الأول وفاز به: أيمن منصور عبد العزيز سيد (المنيا)، المركز الثاني وحصل عليه: أحمد ثابت عبد الراضي علي (أسيوط) أما المركز الثالث فقد حُجب.



ثانيا نتائج شعر العامية: وجاء في المركز الأول: أيوب رزيق أيوب يعقوب (أسيوط) أما المركز الثاني ففاز به محمود وائل محمود عبد الحافظ (أسيوط)، وفي المركز الثالث محمد طارق محمد عبد الحميد (الجيزة)

المركز الثالث مكرر مصطفى محمد يوسف محمد (المنيا).



ثالثا نتائج القصة القصيرة: المركز الأول : حُجب. أما المركزالثاني: ولاء عطاالله أحمد عطاالله )أسيوط)٬ وكان المركز الثالث من نصيب حبيبة زين العابدين عبد الرسول (الجيزة).



رابعا المقال النقدي: تم حجب جائزة المقال النقدي لعدم التزام الأعمال المشاركة بشروط الجائزة.



ومن المقرر أن تقوم "دار روافد للنشر والتوزيع" بإصدار كتاب يضم الأعمال الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى في كل مجال، في مبادرة منهم تهدف لدعم وتشجيع شباب المبدعين في صعيد مصر.



يشار إلى أن "جائزة ابن خصيب للإبداع"٬ جائزة سنوية أطلقها منتدى ابن خصيب الثقافي بالمنيا، وتهدف إلى اكتشاف ورعاية المواهب الأدبية والنقدية في مصر، إيمانًا من المنتدى بأهمية تشجيع الكتابات الأدبية الواعدة للشباب، ودعم مواهبهم وإحاطتها بما يليق من اهتمام إعلامي ونقدي، ومنح المبدع الشاب القوة الدافعة لاستكمال مشروعه الإبداعي، إلى جانب تنظيم الورش الأدبية والإبداعية الدورية. وقد خصصت أمانة الجائزة الدورة الأولى والثانية لشباب المبدعين في الصعيد، على أن يمتد نطاق المشاركة لكافة محافظات الجمهورية بدءًا من الدورة الثالثة.